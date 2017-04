Manuela Carmena ha bautizado con el nombre Plan A al nuevo Plan de Calidad del Aire de nuestra ciudad. Este documento se redacta por obligación porque Madrid incumple la legislación sobre calidad del aire desde el año 2010. Como consecuencia, la Unión Europea ya ha abierto varios expedientes sancionadores a España.

El Plan de Carmena tiene grandes carencias. Ninguna de sus 30 medidas está cuantificada. Es decir, desconocemos cuánto reduce la contaminación cada una de las propuestas. Así, si usted se pregunta cuánto reduce la contaminación bajar el límite de velocidad a 70 km/h en la M-30, en el Plan A no obtendrá respuesta.

El plan tampoco afirma en qué año Madrid estaría en condiciones de cumplir los límites de calidad del aire. Otras ciudades, como Londres, han reconocido oficialmente que no será antes de 2025, e incluso más allá de 2030 si no se toma ninguna medida. Incumplir los límites de contaminación significa que España sería multada por culpa de Carmena.

Recordemos que la aplicación de este plan costará más de 540 millones de euros. Todo es debido a que las medidas de Ahora Madrid se centran en el ladrillazo. Madrid disminuirá la capacidad de sus vías manteniendo el mismo número de vehículos. El atascazo está asegurado.

La Comunidad de Madrid y algunos ministerios no han participado en la elaboración de las medidas estructurales. Por lo tanto, el plan ha nacido descoordinado. Esto es un ejemplo de que Ahora Madrid no tiene ningún interés en solucionar a toda costa los problemas de contaminación. Su objetivo es abrir brecha social, generar controversia política y colectivizar su fracaso.

Ciudadanos ha propuesto tanto en la Asamblea de Madrid como en el Pleno del Ayuntamiento que el Plan de Calidad del Aire nazca coordinado entre todas las Administraciones. Hay mucho margen para mejorar el transporte público en Madrid y falta compromiso político, especialmente del Ayuntamiento de Madrid, para mejorar las líneas de EMT o financiar el transporte gratuito en episodios de contaminación. Debe existir una apuesta firme por la innovación: medidas como el vehículo compartido, la electrificación del transporte o la gestión inteligente del aparcamiento tienen apariciones muy discretas en el plan.

Recientemente, la alcaldesa ha reconocido públicamente que su programa electoral fue realizado por gente que no conocía el Ayuntamiento de Madrid. Esto explica que hayan tardado casi dos años en presentar un plan que no va a permitir cumplir los objetivos de calidad del aire en el mandato de Carmena. En definitiva, un despilfarro que no evitará que nuestro país sea multado por la UE debido a que Madrid tiene unos altos niveles de contaminación. Este será el Plan E de Carmena.



Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid.