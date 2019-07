El consejero Bravo acusa a la Junta del PSOE de sufrir embargos teniendo dinero en las cuentas

No había pasado ni un día de la aprobación de los presupuestos andaluces, los primeros no manejados por el PSOE andaluz desde el comienzo de la Junta preautonómica en 1978, hace ya 41 años. No había pasado ni un día desde que Susana Diaz le negó el saludo en el Pleno del Parlamento andaluz, pero el consejero de Hacienda, Juan Bravo Baena, no se ha amilanado. Ha denunciado de nuevo a la Junta poniendo de manifiesto su pésima gestión.

Ha ocurrido este fin de semana en Carmona mientras que el antiguo consejero de Susana Díaz y ahora portavoz de la Comisión de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Ramírez de Arellano, propagaba que Gobierno "de las derechas", en alusión a PP, Cs y Vox, había heredado una administración autonómica "saneada y solvente".

Para demostrarlo, el socialista decía que el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, "dispone de más de 3.000 millones de euros gracias a la gestión del anterior Gobierno socialista, que ha sido valorada positivamente por todos los organismos competentes".

Por si fuera poco, el socialista Ramírez de Arellano ha dicho que el consejero está adoptando los "modos agresivos y faltos de rigor de la extrema derecha, olvidando los aspectos técnicos y profesionales de su responsabilidad, fundamentales al frente de la Hacienda de Andalucía".

Observando su estrella ascendente, el PSOE ha decidido enfocar a Bravo Baena como centro de gravedad de sus andanadas. ""Dedica su tiempo a la confrontación y a la búsqueda de titulares provocadores, y poco esfuerzo a los asuntos corrientes, lo que debería hacer por el bien de los andaluces", consumaba su crítica el portavoz socialista de Hacienda.

Pero, ¿qué ha hecho ahora el bravo consejero de Hacienda del nuevo gobierno andaluz? Pues que en una convención del PP celebrada este fin de semana en la ciudad sevillana de Carmona, en el que estuvo acompañando al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el consejero Bravo desveló, y así lo ha contado La Razón, que la Junta tiene en las cuentas bancarias tres mil millones de euros pero que, a pesar de ello, la Junta de Susana Díaz había sido embargada e incluso sufrido subastas de inmuebles por impagos.

La pregunta lanzada fue si es o no una buena gestión del dinero público disponer de 3.000 millones de euros en una cuenta y tener que sufrir embargos y quebrantos por morosidad, llegándose hasta padecer subastas de inmuebles por no pagar. El consejero Bravo Baena dijo que tal comportamiento no indicaba una buena gestión.

Por si fuera poco, lo explicó. "Llega una sentencia a un funcionario y se queda en su mesa sin tramitarse". Y después resulta que "nos han embargado y nos han subastado los inmuebles» y «todos sabemos lo que supone una subasta en el juzgado en las que te dan solo un 20% del valor», apuntilló. "Esa es la Junta que hemos heredado", remató.

¿Por qué no le importaba al PSOE? Según el consejero Bravo, el PSOE tenía la ventaja de tener unos "clientes cautivos", que son los ciudadanos "a los que subían los impuestos para poder tener dinero". Puso dos ejemplos, uno sobre las escuelas infantiles y la subida del incremento del IPC y otro sobre la Universidad de Sevilla, de la que había sido precisamente rector el ex consejero socialista, Antonio Ramírez de Arellano, donde se refirió a dineros acordados sin pasar por Presupuestos.

Bravo recordó además, a los que pretenden demonizar a Vox, que el partido de Abascal en el pleno de presupuestos del pasado jueves 18 de julio se aprobaron 52 enmiendas de todos los grupos y que Vox había votado a favor de algunas enmiendas presentadas por el propio PSOE andaluz y por Adelante Andalucía.