Adelante Andalucía pide comisiones de investigación sobre la listeriosis en el Parlamento y en el Ayuntamiento

Coincidiendo con el anuncio de que Canal Sur retransmitirá en directo las sesiones de la Comisión de Investigación sobre la FAFFE, la fundación de la Junta en la que el PSOE enchufó a centenares de afines y ex cargos públicos y orgánicos y donde surgieron las famosas tarjetas sex-black, Adelante Andalucía –la coalición del Podemos de Teresa Rodríguez más Izquierda Unida–, informó ayer de que solicitará la creación de dos comisiones de investigación sobre el brote de listeriosis, una en el Parlamento y otra en el Ayuntamiento de Sevilla.

Adelante Andalucía justifica su petición en el necesario esclarecimiento de los hechos que han conducido a la presencia del brote bacteriano. De una parte, para clarificar el comportamiento de la empresa Magrudis, que ha estado 5 años sin licencia de actividad municipal estando situada en un polígono de la capital sevillana y cuyas irregularidades se siguen conociendo.

Las últimas conocidas son que tampoco disponía de la calificación ambiental obligatoria como industria alimentaria, aunque inició su actividad con una mera "declaración responsable" ante el Ayuntamiento de Sevilla. Tampoco tenía la evaluación de impacto sobre la salud de la Junta de Andalucía. Ni siquiera justificó si tenía o no ventilación adecuada porque sólo se ventilaba con la puerta de entrada incumpliendo el Reglamento de Instalaciones Térmicas.

Y hay otras más que constan en el informe detallado del Ayuntamiento, que la culpa directamente del brote. Por poner un último ejemplo, destacado hoy por ABC, la empresa no especificó nada sobre la cadena de frío a pesar de que este dato es obligatorio por ley.

Pero Adelante Andalucía quiere que se aclare asimismo cuál ha sido el comportamiento de las instituciones sobre los que recaía la gestión del caso, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, que se han visto enzarzados en una polémica pública acerca de las responsabilidades mutuas.

Sin embargo, Adelante Andalucía ha cargado las tintas sobre la Junta de Andalucía y ha pasado de puntillas sobre la responsabilidad municipal del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Sevilla. De hecho, la portavoz del grupo, Ángeles Aguilera afirmó, antes de la investigación de la comisión que solicita, que si hay un elemento que deja claro y diáfano el hecho de que en Andalucía hay un Gobierno de derechas "ineficiente, ineficaz, lento y, sobre todo y mediocre" ha sido la gestión de la alerta sanitaria por listeriosis en Andalucía.

Además llamó "esperpento" a la gestión de consejero Aguirre, al que calificó como "absoluta desgracia para la sanidad pública andaluza" y dijo darle vergüenza escuchar al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, por decir que se ha hecho historia en el tratamiento del caso.

Como se esperaba, el PSOE andaluz ya ha apoyado la Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz pero no ha dicho nada sobre apoyar la Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Sevilla.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha explicado que su grupo no se negará, e incluso apoyará llegado el momento, la referida comisión de investigación "en aras de la máxima transparencia", toda vez que no ha descartado que los socialistas puedan presentar otra iniciativa similar una vez que recaben todos los datos en torno a lo ocurrido. Ya pidió la comparecencia de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, si bien su petición no prosperó.

Fiscal ha subrayado que, a día de hoy, "nadie ha asumido responsabilidades políticas ni se ha producido ninguna dimisión" y que "siga en sus trece" pues, tal y como ha rechazado, "culpa a cualquiera" menos a su gestión. De hecho, ha lamentado que Moreno solo haya hecho autocrítica reconociendo "defectos" en la comunicación de la referida crisis sanitaria.

Por su parte, el PP-A ha considerado "excesiva" y "precipitada" la petición del grupo de Adelante Andalucía y ha defendido la actitud de "transparencia, responsabilidad y resolución" del problema por parte del Gobierno andaluz. De hecho, recordó que el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha comparecido en la Diputación Permanente del Parlamento en el mes de agosto para dar cuenta de lo ocurrido.

Sobre la precipitación de la petición de Adelante Andalucía, el portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, subrayó que se empezaron a conocer datos sobre esta crisis alimentaria realmente el 9 de agosto y hoy estamos a 4 de septiembre. NO ha pasado ni un mes por lo que acusó al PSOE de confundir la "listeria con la histeria" usando la crisis sanitaria como forma de tirarse al monte en vez de actuar como partido responsable.

Vox, decisivo

La importancia de la presencia de Vox en ambas instituciones afectadas por la petición de Adelante Andalucía queda manifestada en los números. En el Parlamento andaluz, serían necesarios 55 diputados para impulsar esta comisión de investigación, pero entre Adelante Andalucía y PSOE sólo disponen de 50.

Por ello, para poder aprobarse esta solicitud sería necesario contar con algunos votos más. Parece imposible que los votos del PP y Ciudadanos, 47, pudieran ir a favorecer la Comisión que quiere investigar el comportamiento de gobierno de la Junta. Pero queda Vox, que cuenta con 12 escaños, que podrán inclinarse hacia un lado o hacia otro.

De momento, el grupo parlamentario de Vox ha declinado pronunciarse y, cuenta El Mundo, que ha decidido esperar a oír las explicaciones que el consejero Jesús Aguirre volverá a dar tanto ante la comisión de Salud como ante el pleno del Parlamento. Pero no ha descartado su apoyo a la posible comisión de investigación.

En el Ayuntamiento de Sevilla, donde serán necesarios 16 de los 31 concejales para aprobar la petición de Adelante Andalucía, el PSOE, que cuenta con 13 escaños, se opondrá probablemente a tal iniciativa. Por tanto, sería necesaria una confluencia de PP (8 ediles), Ciudadanos (4) y Adelante Andalucía (4) y quedarían los 2 concejales de Vox como modo de apuntalar la Comisión. Pero hay serias dudas acerca de Adelante Andalucía quiera ir de la mano de estos tres partidos para conseguir la Comisión de Investigación.