El presidente del TSJA se reúne con los jueces de las causas contra Chaves y Griñán

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se reunió este miércoles con la juez María Núñez Bolaños, que está de baja, con su juez de apoyo, Ignacio Vilaplana, y con los magistrados que elaboran la sentencia del primer juicio de los ERE que procesó a los procesados expresidentes del PSOE y de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a 19 ex altos cargos de la Junta entre consejeros, ex viceconsejeros y directores generales.

Del Río se vio con María Núñez Bolaños en lo que se considera un encuentro de trabajo, algo extraño porque la juez sigue de baja desde el día 3, y con su juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana, ahora el instructor de las macrocausas que se siguen en el juzgado. No se tiene constancia de ninguna otra desde que los seis fiscales de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla elevaron una queja al fiscal jefe, Alejandro Luzón, denunciando la dejación de funciones, arbitrariedad y retrasos injustificados en las causas ERE, Avales y Agencia IDEA.

A pesar del conocimiento público del informe de la fiscalía que dejaba en entredicho el comportamiento de la juez hasta el punto de que el CGPJ va a mandar a un inspector a su juzgado y de que la juez puede ser expedientada e incluso apartada de la carrera judicial, del Río dijo que no le había gustado el comportamiento de la prensa que recogió esta noticia y elaboró muchas otras sobre la conducta de la juez Bolaños.

No se tiene conocimiento de lo tratado en tal reunión porque no se convocó a medios de comunicación ni se informó de ella a los mismos. Sólo se tiene constancia de las declaraciones efectuadas por del Río al final del encuentro, donde se refirió a los medios de comunicación para afearles su tratamiento del caso Bolaños.

Según Diario de Sevilla, Lorenzo del Río fue preguntado sobre el tratamiento mediático de la juez y dijo: "Calificar no quiero calificar, sí es cierto que lo que no me gusta es el tratamiento informativo que estoy viendo a diario respecto a la actuación judicial en el juzgado de instrucción número 6… Me preocupa el tratamiento informativo porque se lanza un mensaje de falta de credibilidad" en el sistema judicial, terminó.

No se refirió en ningún momento al informe de 110 folios elaborado por los fiscales de Sevilla y su superior jerárquico nacional, Alejandro Luzón. Tampoco hizo mención de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abriera unas diligencias informativas para determinar si abría un expediente disciplinario a la juez por alguna falta leve, grave o muy grave que puede ser castigada con sanciones que pueden llegar a la separación de la carrera judicial.

Lorenzo del Río consideró "lógica" la reunión, destaca ABC, y la justificó en la necesidad de "que no haya suspensiones ni paralización de ningún tipo" y el juzgado "no se vea afectado" en las instrucciones de las macrocausas de corrupción relacionadas con la gestión de fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas.

Tampoco recordó que el Alto Tribunal andaluz había realizado visitas de inspección al juzgado de los ERE y había elevado informes al CGPJ cuyo contenido no es público por lo que es imposible conocer si de las inspecciones se deducían los comportamientos denunciados posteriormente por la Fiscalía.

El mismo Lorenzo del Río visitó en mayo de 2018, cuando ya era evidente la colisión de la juez con los fiscales del caso, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para conocer el estado en que se encontraban las macrocausas principales –ERE, Formación, Avales I y II, Transferencias de Financiación y Préstamo a Santana–. Pero no se conoce actuación propia del presidente del TSJA en sentido alguno.

La sentencia no tendrá en cuenta el calendario electoral

Lorenzo del Río ha asegurado a la agencia EFE que no se tendrá en cuenta la fecha de las elecciones generales para dar a conocer la sentencia del caso de los ERE que ha procesado a los a los expresidentes del PSOE y de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a 19 ex altos cargos de la Junta y sus organismos.

Del Río ha asegurado que la sentencia sobre la pieza política de los ERE se espera para finales de octubre, esto es, en plena campaña electoral si es que las elecciones del 10 de noviembre tienen finalmente lugar.

Tras reunirse también con los tres magistrados que redactan la sentencia, afirmó que es "la más complicada de la historia judicial de España" y ha calculado que tendrá "casi mil folios o más".