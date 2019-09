Magrudis ocultó al Ayuntamiento de Sevilla un brote de listeriosis detectado en febrero de 2019

Este miércoles se conoció que la empresa Magrudis podría haber ocultado la aparición de la bacteria Listeria monocytogenes en sus productos en febrero de 2019 y no informó de ello al Ayuntamiento de Sevilla, la administración que tiene las competencias. Cuando en una empresa alimentaria se produce una circunstancia similar, tiene que informar a la administración competente de forma obligatoria si no quiere incurrir en un delito.

Este miércoles, antes de su comparecencia parlamentaria, el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, acusó a la empresa Magrudis SL de haber cometido un "delito flagrante" y haber "puesto en riesgo la salud de todos los andaluces" por no comunicar a las autoridades la contaminación de sus productos.

"Magrudis tenía que haber informado en su autocontrol al Ayuntamiento, que es quien informa a la Junta, y habrá que preguntarle por qué no informó en tiempo y forma", dijo Aguirre tras conocer la información de Diario 16 recogida por la agencia EFE que asegura que los responsables de Magrudis ya conocían hace seis meses la contaminación de sus productos sin que conste ninguna comunicación a las autoridades sanitarias.

Según Diario 16, el 22 de febrero un laboratorio comunicó a la empresa que una de las dos muestras de carne mechada que se le habían enviado había dado positivo en listeria, pero la empresa no comunicó este resultado al Ayuntamiento sevillano.

Aguirre, que dijo haberse enterado del asunto este mismo miércoles al leer la prensa, ha sostenido que la Junta "tenía que haber dado la alarma sanitaria en el momento en el que saliera ese positivo que dio Magrudis en tiempo y forma" y ha insistido en que la empresa "ha puesto en riesgo la salud de todos los andaluces".

El consejero andaluz de Salud defendió la gestión sanitaria de la Junta de este caso, ya en remisión aunque ha afectado a 214 personas, y señaló a Magrudis como única responsable, además de subrayar las múltiples irregularidades que está investigando el Ayuntamiento de Sevilla, competente en este asunto.

El portavoz del PSOE, José Fiscal, acusó a la Junta de "falta de humanidad" con los pacientes, así como de "manipular, falsear y mentir para intentar tapar una gestión desastrosa de la crisis", por lo que ha dicho que hay "suficientes motivos" para pedir la dimisión del consejero.

Adelante Andalucía se sumó a la petición de dimisión de Aguirre, al que ha dicho que "no ha hecho las cosas bien" porque "se ha escondido detrás del Ayuntamiento de Sevilla y ha dicho que quienes no compartían su gestión de la crisis no sabían nada".

Por el contrario, el bloque de gobierno de la Junta, PP, Ciudadanos y Vox ha respaldado la actuación de la Consejería y del consejero Aguirre, acusando al PSOE de ser irresponsable y de jugar "con el padecimiento de los pacientes". Vox, aunque ve algunas sombras en la gestión del caso, pidió a Aguirre que no dimitiera y prometió la ayuda necesaria de su partido.

El mismo Juan Marín, vicepresidente de la Junta, aunque admitió "problemas de comunicación" y falta de coordinación entre Junta y Ayuntamiento de Sevilla durante los primeros días de la alerta sanitaria, calificó de "impecable" la gestión realizada por el consejero.