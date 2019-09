Andalucía registró 1.447 rodajes en 2018, con un impacto de 130 millones

Andalucía registró durante 2018 un total de 1.447 rodajes, lo que supone un incremento del 2,92 % respecto al año anterior, y que tuvieron una repercusión en la economía andaluza de más de 130 millones de euros y 23.588 empleos.

Así se recoge en la Memoria de actividad y rodajes 2018 de Andalucía Film Commission (AFC), que ha sido presentada este lunes por su presidente, Carlos Rosado, y su directora, Piluca Querol, en un acto al que han asistido el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el director general de RTVA, Juande Mellado.

Entre la Andalucía Film Commission y la Red de Ciudades de Cine se han atendido, entre otros, 523 programas de televisión, 224 reportajes fotográficos, 211 anuncios publicitarios, 97 documentales, 88 cortometrajes, 48 largometrajes y 47 series de televisión.

Entre los largometrajes internacionales destacan The Rythm Section, Wonder Woman o Terminator, junto a series como The Crown, Juego de Tronos o Motherfatherson, protagonizada por Richard Gere.

En cuanto a proyectos nacionales han elegido localizaciones andaluzas "La trinchera infinita", que compite en unos días en el Festival de Cine de San Sebastián –donde también se presenta Adiós, rodada en Sevilla ya en el 2019– o Intemperie, Tu hijo, La primera cita y Los Japón, mientras dentro de las series destaca La Peste.

Estos datos están teniendo continuidad en el 2019 con los rodajes que se están llevando a cabo actualmente, como El verano que vivimos, La templanza, la nueva temporada de The Crown y las series Malaka y Toy Boy.