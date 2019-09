Un gran plató acuático en Cádiz atraerá las inversiones cinematográficas hacia Andalucía

No es algo original porque platós de este tipo ya existen en otros países del mundo. De hecho, se ha recordado que Londres, Malta, Sudáfrica y otros países tienen instalaciones acuáticas para el desarrollo de rodajes. La diferencia esencial que aporta Cádiz, y su atractivo, es que en dicha superficie se podría rodar casi todo el año debido a las excepcionales condiciones climáticas de la zona andaluza.

Juan Marín dijo que ya hay un anteproyecto y un dinero presupuestado para el año 2020 que asciende a 650.000 euros. Un plató donde pueda rodarse casi todos los días del año es algo que demanda la industria del cine y que hasta ahora sólo ha recibido respuestas parciales.

No es un proyecto nuevo porque estaba en el cajón de la Junta desde hace años. Recuerda La Voz de Cádiz que desde hace varios años se estudiaba la posibilidad de tener en la Bahía de Cádiz el primer plató acuático de España y de los pocos existentes en Europa, más que nada en la del Este.

De hecho, Susana Diaz tuvo el proyecto en sus manos, pero nunca lo impulsó. Fue Ciudadanos quien le propuso el proyecto en una enmienda que presentó a los presupuestos de 2016, a pesar de lo cual la idea no tuvo recorrido.

La novedad reside en que la nueva Junta de Andalucía ha rescatado el proyecto. Según Juan Marín, "después de que la Andalucía Film Commission nos lo solicitara, hemos decidido en los presupuestos de 2020 contemplar una partida presupuestaria para ese proyecto" y se trata ahora de "establecer las líneas sobre cómo sacar esto a concurso, que es lo que interesa a la empresa audiovisual, y poder plantear ese plató permanente, durante todo el año, en Andalucía".

Sera un proyecto de colaboración público-privada en la que la Junta aportará las facilidades para la promoción que debe realizar la iniciativa privada. Habrá que disponer un plan de negocio, colaborar con la industria audiovisual, promocionar la iniciativa, allanar obstáculos fiscales y administrativos y coordinar a las diferentes administraciones, entre otras cosas.

La incógnita principal es el lugar preciso en el que se instalaría ese plató acuático si bien ya se ha deducido que los terrenos pertenecerán a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, cuya máxima autoridad la detenta la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Si el plató irá a parar a El Puerto de Santa María, Cádiz capital, San Fernando u otro emplazamiento es una decisión aún no tomada.

Según Carlos Rosado, presidente de Andalucía Film Commission, "en Estados Unidos y Asia estos platós funcionan a pleno rendimiento, y no hay razón para pensar que esto no puede funcionar en Andalucía".

Una de las dificultades la ha señalado el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi’ que ha puesto de manifiesto que para que ese suelo pueda estar disponible para el proyecto es preciso una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, algo que debe admitir el pleno municipal, y que ese proceso llevará tiempo. nos ha comunicado que todavía no puede poner los suelos a disposición de la Junta hasta que no haya una modificación del PGOU en el pleno municipal y eso llevará un tiempo considerable.

Andalucía acogió 1.447 rodajes en el año 2018

Las declaraciones de Juan Marín tuvieron como marco la presentación de la memoria de actividad y rodajes de Andalucía Film Commission (AFC) que tuvo lugar ayer en la sede central de RTVA. Los 1.447 rodajes han supuesto un incremento de 2.92 por ciento respecto al año 2017.

En la nota de la propia entidad, se dice que estos rodajes y asistencias audiovisuales generan para la economía andaluza más de 130 millones de euros y un número de empleos superior a los 23.500, 23.588 concretamente.

Entre la Andalucía Film Commission y la Red de Ciudades de Cine se ha atendido, entre otros, a 523 programas de televisión, a 224 reportajes fotográficos, a 211 spots publicitarios, a 97 documentales, a 88 cortometrajes, a 48 largometrajes y a 47 series de televisión. Los proyectos han llegado de todos los puntos del mundo, desde Estados Unidos hasta Asia pasando por Europa o Australia.

Entre los largometrajes internacionales destacan The Rythm Section, Wonder Woman o Terminator, junto a importantes series como The Crown, Juego de Tronos o la serie protagonizada por Richard Gere, MotherFatherson.

En el acto se destacó que grandes proyectos nacionales han elegido localizaciones andaluzas para sus historias como lo ha sido en el caso de La trinchera infinita, rodada en la provincia de Huelva y que competirá en unos días en el Festival de Cine de San Sebastián, donde también se presentará fuera de concurso Adiós, rodada en Sevilla ya en 2019 por Paco Plaza, además de otras.

En la Memoria presentada se destaca el auge de rodajes televisivos donde ocupa lugar preferente la serie de Movistar, La peste, que está a punto de estrenar su segunda parte, la labor promocional en los mercados nacionales e internacionales más importantes como los Festivales de Málaga o San Sebastián o el Marché du Film de Cannes o el European Film Market de Berlín, entre otros.

Para 2019, ya se incluyen nuevos rodajes como El verano que vivimos, La templanza, la nueva temporada de The Crown, la coproducción hispanoitaliana Los relojes del diablo y las series Malaka y Toy boy y otros que verán la luz en los próximos meses.