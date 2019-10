La Junta de Andalucía denuncia la desaparición de 1,8 millones de vacunas contra la gripe

El Gobierno andaluz ha denunciado este martes la "desaparición" de 1,8 millones de dosis de la vacuna contra la gripe compradas por los anteriores Gobiernos del PSOE-A que no llegaron a ponerse a pacientes y que tampoco se devolvieron, y cuyo valor es de unos seis millones de euros.

Así lo ha denunciado el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha exigido a miembros del anterior Gobierno del PSOE-A, como los que fueron consejeros de Salud, explicaciones sobre este hecho y que digan dónde están esas dosis "fantasmas" de vacunas contra la gripe.

Elías Bendodo, consejo de Presidencia de la Junta de Andalucía, ha denunciado en Es la Tarde de Dieter este escándalo. Según sus datos facilitados, en diez años se compraron 12,6 millones de dosis de vacunas, de las que se pusieron 9,5 millones y fueron devueltas 1,2 millones. "El resultado es que la suma no cuadra y hay 1,8 millones de dosis de vacunas que no aparecen, que no han sido ni puestas ni devueltas, y el Servicio Andaluz de Salud no saben dónde están", ha indicado Bendodo.

El consejero de la Presidencia ha indicado que este dato es fruto de la investigación interna que se está desarrollando en la Consejería de Salud tras detectarse que los anteriores gobiernos del PSOE-A "inflaron" la tasa de vacunación de la gripe, que había que remitir al Ministerio de Sanidad, en un millón de andaluces desde el año 2012.

Elías Bendodo ha pedido explicaciones a los cuatro consejeros de Salud anteriores de la Junta de Andalucía, entre ellos la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Un escándalo, ha contado, que se suma al destapado la semana pasada de que "el Gobierno socialista anterior infló entre un 9 y un 15% los datos de vacunación, que se traduce en que mintieron en que un millón de andaluces fueron vacunados de la gripe y no lo fueron. Y a eso le sumamos que un jefe de servicio en un correo electrónico nos pide si vamos a mantener, como en años anteriores, la estrategia de inflar en más de un 10% los datos de vacunación para el Ministerio, entonces evidentemente hay que dar muchas explicaciones"

"Vamos a llegar hasta el final con todas las consecuencias, el consejero de Salud no descarta ninguna vía, incluso la judicial, para poner luz sobre esta oscuridad", ha avisado. "Desgraciadamente era un método institucionalizado de proceder. Todo aquí era un desastre. Si había que inflar las cifras de vacunación se inflaban y si había que mentir se mentía. Por eso los andaluces se hartaron y dieron carpetazo a cuarenta años de Gobierno socialista".

Bendodo ha explicado que, dentro de esa investigación interna, se están buscando la facturas y se está analizando cómo funcionaban las cadenas de distribución. Ha recalcado que los anteriores gobiernos del PSOE-A no sólo "mintieron" al Ministerio de Sanidad sobre los andaluces que fueron vacunados, sino que ahora hay 1,8 millones de dosis de vacunas contra la gripe "fantasmas" que nadie sabe dónde están.

Ha manifestado que alguien del anterior Gobierno del PSOE-A tiene que explicar quién dio la "orden política" de "inflar" la cifra de personas vacunadas y, sobre todo, dónde está las 1,8 millones de dosis que no aparecen y que están valoradas en seis millones de euros.

Ha querido dejar claro que la Junta se va a volcar con todos los recursos necesarios para que Andalucía se sitúe de verdad en la media de la tasa de vacunación de la gripe del resto de comunidades, "sin inflar datos y sin vacunados fantasmas", como "hacía el PSOE" desde el año 2012. "La etapa del PSOE de engañar y de tomar el pelo a los andaluces ya pasó. Esa forma de actuar ya es historia", ha sentenciado Elías Bendodo.