'Guía de Perplejos' andaluza: del asalto mafioso al socialista que apela a la violación de las votantes de Vox

El gran Maimónides, cordobés, en su Guía de Perplejos, o Descarriados, resaltó el lamento de un profeta, Habacuc, que afirmaba que había veces en que los hombres se sienten abandonados, despreciados y desamparados. Simplemente el que haya habido quien haya propuesto la entrega del gobierno andaluz al PSOE a cambio de romper el dúo Sánchez-Iglesias, ha dejado perplejos a no pocos andaluces ante la evidencia de cómo se hace de verdad la política en España y cuál es el valor de los sufridos votantes.

Mientras se aclara el panorama, un asalto mafioso en Adra (Almería) ha fijado la atención en otros modos de hacer "política" que siguen existiendo. El asalto con robo relacionado con la corrupción ha tenido lugar en la sede jurídica más importante de la Asociación Mediterránea Anticorrupción por la Transparencia (AMAyT), radicada en la calle Natalio Rivas de la localidad almeriense. El asalto, desvelado por Confidencial andaluz, ha sido destinado al robo de gran número expedientes y archivos documentales con información "sensible".

Destacan dos de ellos. Uno, papeles de la Trama Amat, que afecta al presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, imputado recientemente en los juzgados almerienses, y dos, el caso UGT, en el que el despacho asaltado defendía al denunciante de la corrupción sindical, Roberto Macías.

Macías, empleado de una de las entidades relacionadas con UGT Andalucía, denunció la corrupción interna del sindicato, primero a Libertad Digital en rigurosa exclusiva, y luego a otros medios sin que jamás trascendiera su identidad. Cuando UGT se enteró de quién lo había denunciado, le atribuyó diversos delitos y pide pena de prisión para él en el juicio que se celebrará el 28 de este mes en Sevilla.

Precisamente uno de los documentos robados es el expediente jurídico preparado para la defensa de Macías en dicho juicio, lo que según el interesado es un importantísimo revés que empeora su situación. Ha recordado además que incluso en su día, UPyD, el partido de Rosa Díez, sufrió el robo de documentos relacionados con el caso UGT y el caso ERE.

En cuanto a energúmenos, le ha salido uno al PSOE en Beas de Segura (Jaén). Curiosamente, aunque se identifica a Vox con el radicalismo verbal y factual, suelen ser otros los que lo practican. Ahora ha sido José María Soria, el concejal socialista de juventud del pueblo, que ha tenido que dimitir de su cargo por desear que un borracho viole a la madre o la hermana de los votantes de Vox.

La sensibilidad del edil hacia el totalitarismo ajeno es tal que no ve la viga del propio. Por ello, califica al votante de Vox de fascista porque quieren eliminar a los que piensan de modo diferente y, a continuación, apela a la violación báquica de la madre o la hermana de dicho votante genérico de Vox.

Santiago Abascal, siempre pendiente de las redes sociales, calificó de energúmeno a quien desea tales cosas y el PSOE de Jaén no tuvo más remedio que mostrarle la puerta de salida al exaltado concejal, que ha entonado un treno de arrepentimiento, pero ya en la calle.

Este jueves hubo sesión de "voxeo parlamentario" en la Cámara andaluza porque, como era de esperar, Vox defiende lo que defiende cuando puede y le dejan. Que Vox está contra el aborto y que no quiere que los hospitales públicos sean centros abortistas legalizados es conocido. Se puede concordar o no en lo que dice, pero no sorprenderse de que lo diga. O sea, que veladas de voxeo va a haber, y no pocas, tras el subidón de votos y escaños obtenidos por la formación en las pasadas elecciones generales.

Ayer, Vox se refería en el Pleno a "medidas para garantizar la calidad de la asistencia en todos los abortorios públicos y privados, de tal modo que se garantice que estos centros cumplen escrupulosamente con la legislación vigente, evitando de esta forma cualquier práctica irregular", según cita textual recogida por Europa Press.

Juan Marín votó en contra de la moción de Vox, junto con PSOE y Adelante Andalucía y el PP se abstuvo. Brilló en el trance Teresa Rodríguez que, para oponerse a Vox en el caso de la cesión de datos que la Junta tenga sobre los inmigrantes irregulares al Ministerio del Interior, aludió a estampas navideñas explicando que, según la Biblia, Cristo fue un emigrante que tuvo que salir de Judea perseguido por Herodes hacia Egipto, donde, claro, entró irregularmente. O sea, que estar contra la emigración irregular es anticristiano.

Y para suspense, además del que causa la inestabilidad política y moral nacionales, el que origina el otro señor de la Sentencia, Juan Antonio Calle Peña (en Sevilla el Señor de la Sentencia es el paso de misterio de la Macarena) magistrado, presidente del Tribunal y redactor esencial de la sentencia del caso ERE.

De rumores está el patio judicial lleno, pero nadie sabe, ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que se le ha negado una copia de la sentencia con el que elaborar una nota de prensa el próximo martes, cuál va a ser el resultado de uno de los juicios más importantes de la reciente historia de España.

No habrá sesión pública de lectura de sentencia y su texto será entregado a las partes en un CD este próximo martes, día 19, precisamente sólo un día después de la celebración de la onomástica de las Macarenas.