La principal hermandad de Camas no donará sangre en Navidad por la participación de Vox

De la decisión no aparece ninguna noticia en la página web de la Hermandad Sacramental, cuyos titulares son el Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Nuestra Señora María Santísima de los Dolores Coronada y San Sebastián. Pero Vox ha denunciado los hechos: la Junta de Gobierno ha decidido la no asistencia a la convocatoria para la donación de sangre porque participa la formación que lidera Santiago Abascal.

Ha sido el coordinador de Vox en Camas (Sevilla), Fernando Núñez, el que lamentó este jueves la decisión de la Hermandad de los Dolores de declinar su participación en la donación colectiva de sangre, prevista para el próximo 24 de diciembre, por la participación y la colaboración de Vox en esta acción solidaria y altruista "sin ningún tipo de interés político y partidista".

Ni el Hermano Mayor de la Hermandad, José Luis Ruiz Castillo, ni ninguno de los restantes 14 componentes de la Junta de gobierno de la cofradía han publicado nota alguna ni emitido comunicado alguno sobre el particular que hayamos podido conocer.

Sin embargo, Fernando Núñez y Vox aseguran que en este tipo de acciones, las siglas políticas no debería ser óbice para lograr los objetivos perseguidos, que no son otros que salvar vidas y mejorar la salud de los enfermos. Además, ha recordado a la Hermandad que "como partido político que trabaja en beneficio de los vecinos de Camas nuestra participación en este tipo de acciones no es simplemente un derecho que tenemos, sino una obligación".

Núñez ha añadido que "no podemos entender que una Hermandad, que lleva años colaborando en esta donación colectiva de sangre, haya decidido no colaborar este año por la presencia de Vox en esta acción. La Junta de Gobierno tendrá que explicar muy bien esta decisión que nos desconcierta, porque ponen por delante consideraciones políticas por encima de algo tan importante como la donación de sangre, especialmente en estas fechas en las que las reservas de sangre disminuyen de manera considerable".

Es más, se ha preguntado "si merece la pena que una Hermandad como la de los Dolores no participe en la donación de sangre porque en ella también participa Vox. A la Junta de Gobierno y a su Hermano Mayor les digo que la participación de esta formación política sólo tiene como objetivo el de fomentar la participación masiva de los cameros en esta acción solidaria y que un evento de estas características no tiene ningún tipo de connotación política. Somos cameros y estamos con todo lo que sea beneficioso para nuestro pueblo y para nuestros vecinos. Aquí no hay nada político salvo la actitud de la Hermandad en este asunto".

Y sigue:

A La Hermandad de los Dolores nos queremos dirigir para recordarles que una formación política, sea cual fuere, es un colectivo humano que se constituye para trabajar en beneficio de los ciudadanos; somos entidades de interés público creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y, como tales, no sólo tenemos derecho a participar en este tipo de eventos, sino que es incluso nuestra obligación.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de octubre y con motivo de la procesión extraordinaria del día 12, día de la Hispanidad, la Hermandad, como ya hizo en la Semana Santa de este año, enriqueció su candelería con dos velas pintadas con los lemas "Sangre para la Vida" y "De los Dolores a la Esperanza", en honor a los donantes de sangre y de órganos, con cuya causa está comprometida nuestra Corporación.