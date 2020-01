Hasta UGT elogia los datos de empleo de Andalucía: "Sería absurdo decir que no mejora"

Un seis. Esa es la nota que ha puesto Juan Carlos Fidalgo, secretario de Política Sindical de UGT Andalucía, a los datos de empleo de Andalucía conocidos este martes. En una entrevista en Es la tarde de Dieter, el sindicalista ha dicho que "sería absurdo decir que no mejora la situación en Andalucía. Lo que ocurre es el punto de partida es muy negativo".

Preguntado por su opinión sobre las cifras de paro en Andalucía, Fidalgo ha asegurado que "cualquier aumento del empleo y disminución del paro siempre es bueno". No obstante, ha añadido que estas cifras tiene un "pero" y ha lamentado que la mayoría de los empleos se han creado en el último trimestre, coincidiendo con el Black Friday y la campaña de Navidad. Por lo que, según el sindicalista, se trata de empleo "parcial y precario".

Sobre la labor del gobierno de la Junta en la mejora del empleo en Andalucía, Juan Carlos Fidalgo ha reconocido que "los gobiernos con sus políticas inciden en la creación de empleo" pero ha dado más valor al trabajo hecho por los empresarios en este último tiempo. De hecho, ha afirmado que "hay que levantar en estos momentos una antorcha a favor del empresariado que va tomando confianza y creando empleo" .

Por último, se ha referido al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros. Ha defendido este incremento: "lo que queremos es un salario que permita a la gente poder vivir. No queremos trabajadores pobres". En este sentido, ha argumentado que no está comprobado que la subida del SMI vaya a destruir empleo" aunque ha añadido que decir que no vaya a destruir ningún puesto de trabajo "sería falso".