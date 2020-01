Elías Bendodo: "Cuanto menos desempleo haya en Andalucía menos voto habrá para el PSOE"

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha estado en Es la Mañana de Federico donde ha hecho balance de la gestión del PP en este año y poco en el gobierno. "Lo primero es que ha habido un cambio de actitud después de 37 años de mucha soberbia donde confundían la Junta con el PSOE".

Bendodo ha hecho hincapié en esRadio en una de las primeras medidas del PP al frente de la Junta, la bajada de impuestos. "Andalucía fue durante muchos años la comunidad autónoma con más impuestos pero con los peores servicios públicos, especialmente Sanidad y Educación".

Para demostrarlo ha recordado cómo "en Sanidad nos encontramos que medio millón de andaluces no existían". Bendodo ha explicado que "las CCAA tienen la obligación de enviar cada cierto tiempo al Ministerio de Sanidad la evolución de las vacunas, las listas de espera... y en Andalucía el PSOE ocultaba los datos, no los metía en el sistema".

Por ello, "hemos invertido 11.000 millones de euros en Sanidad contratando a 4.600 sanitarios" y tomando medidas como la estabilidad laboral. "En Andalucía a los profesionales se les contrataba por horas".

En cuanto a la Educación ha reconocido que en Andalucía "tenemos un problema estructural con un 25% de fracaso escolar" y que "hay mucho que hacer".

Y esas mejoras en los servicios públicos, ha subrayado, se están consiguiendo bajando impuestos pese a que la izquierda les acusaba de lo contrario. "En 2019 eliminando el impuesto de Sucesiones y Donaciones, bajando el tramo autonómico del IRPF, el de Actos Jurídicos Documentados... hemos recaudado 309 millones de euros más". Elías Bendodo ha acusado a los gobiernos socialistas en Andalucía de "inflar a impuestos a los andaluces para engordar la administración". De hecho, ha revelado la cifra de trabajadores que tiene la Junta de Andalucía: 276.000 trabajadores.

Vía rápida para inversores

El consejero de presidencia ha asegurado que "el mejor producto que puede exportar Andalucía es la calidad de vida: es una tierra magnífica para visitar, para vivir y ahora queremos que también lo sea para trabajar e invertir". Por ello, "hemos creado la figura del project manager para que cualquier inversión que quiera venir a Andalucía por encima de los 25 millones de euros y que vaya a generar al menos 50 puestos de trabajo directos coja la vía rápida". De esa forma, a esa inversión "se le pone un funcionario especializado para eliminar todas las trabas burocráticas y asegurarse de que ese proyecto salga adelante".

También prestarán mucha atención a los fondos europeos. "Cuando fuimos al primer viaje a Bruselas tuvimos que pasar la vergüenza de que al presidente los comisarios le dijeran que 'sabemos que llevan pocos meses, pero agilicen los fondos europeos porque los van a perder'". Hasta ese momento los gobiernos socialistas "no habían gastado ni el 20% de los fondos mientras que nosotros en 2019 ya hemos certificado el 100%".

En definitiva, "creemos en la economía y la libertad, que quién quiera invertir en Andalucía lo pueda hacer" porque "cuánto menos desempleo haya en Andalucía menos voto hay para el PSOE". Precisamente ha indicado que estarán muy atentos a la gestión de Pedro Sánchez en las negociaciones de la Política Agraria Común en Bruselas. Entretanto, la Junta "ha creado ayudas con interés 0 para los agricultores" pero ha recordado que "hay cuestiones que escapan a una comunidad autónoma, como la fijación de precios".

Pin parental y memoria histórica

Elías Bendodo ha aclarado que lo del pin parental es un "debate que interesa a la izquierda" y que "en Andalucía hay problemas más graves que el pin parental". El gobierno de Moreno Bonilla, ha dicho en esRadio, "está dedicado a la gestión" porque "la preocupación de los andaluces hoy en día no pasa por el pin parental ni por la ley de concordia", que sustituiría a la de Memoria Histórica, una ley que "no nos gusta", ha aclarado. Bendodo ha dicho que "nuestra preocupación es que se puedan colapsar las urgencias por la gripe o que no siga creciendo el fracaso escolar". Lo demás es "ideología, que lo trabajaremos también".

La herencia recibida: caso de los ERE

Por último, ha señalado que "en 2019 nos hemos dedicado a desenmarañar lo que había" porque "la gente tiene derecho a saber qué se ha hecho con su dinero" y ha puesto como ejemplo "cuando los socialistas se iban con la tarjeta de crédito de la Junta de Andalucía a un puticlub". De hecho, "aún quedan 200 juicios pendientes del caso de los ERE, ahora se va a juzgar ERE por ERE, donde serán condenados muchos empresarios y políticos del PSOE".

Sin embargo, las televisiones no abordan estas cuestiones. Bendodo ha hecho autocrítica al afirmar que "tenemos que tener más capacidad de que los medios atiendan con más intensidad las denuncias de los gobiernos no socialistas" y ha señalado que "los nuestros (los medios de comunicación) no son nuestros y los suyos son muy, muy, muy suyos".

Por ahora se queda con los buenos datos que arroja Andalucía. "Somos los que lideramos junto a Cataluña las exportaciones de España, el 80% de los nuevos autónomos son andaluces, somos los que más afiliados aportamos a la Seguridad Social... datos que nunca los había tenido Andalucía".