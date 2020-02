¿Los últimos días de Teresa Rodríguez en Podemos Andalucía?

Hay quien ya da por hecho que Teresa Rodríguez ha decidido dejar la primera línea de la política andaluza y que su decisión será formalizada en breve, tal vez hoy mismo. Además de los problemas derivados de su enfrentamiento con la actual dirección nacional de Unidas Podemos, su distanciamiento de la nueva Izquierda Unida ligada a los hermanos Garzón y la imposibilidad de erigir un frente andalucista de izquierdas de relevancia nacional, está su reciente maternidad y su cansancio ante la política.

Para medios habitualmente situados en las proximidades de las izquierdas, el problema no es personal sino de proyecto político. Es decir, no se trata de que está poniendo en cuestión el liderazgo de la gaditana sino que es toda la Ejecutiva actual de Podemos Andalucía la que puede inhibirse del futuro político y no presentarse a un tercer mandado político en el próximo mes de mayo.

Conocido es que Teresa Rodríguez quiere que la marca Adelante Andalucía tenga peso político nacional propio. Abanderada junto a la Izquierda Unida anteriormente liderada por Antonio Maíllo, que dejó la coordinación de Izquierda Unida, momento aprovechado por los hermanos Garzón para sentar pie en la comunidad andaluza que no quieren que tal plataforma sustituya a Podemos en Andalucía.

Naturalmente, y como corresponde a una inspiración leninista, Pablo Iglesias, aunque habla de autonomía e incluso autodeterminación para Cataluña y otras regiones de España, no quiere oír hablara siquiera de algo similar en el seno de su organización. La descentralización de Unidas Podemos que propone Rodríguez ha sido derrotada ya varias veces a nivel nacional.

De hecho, según eldiario.es, la corriente Anticapitalista a que pertenece Teresa Rodríguez previsiblemente no plantará cara en el próximo Consejo Ciudadanos Estatal de Podemos que tendrá lugar en Leganés el mes que viene. Pero en el caso de Podemos Andalucía, los "anticapis" no se retirarán si bien está por ver la continuidad de Teresa Rodríguez.

Pocos dudan de que, si Teresa Rodríguez se aparta, el control de Podemos Andalucía será de Pablo Iglesias en corto espacio de tiempo a pesar de que el equipo de Rodríguez siga dirigiendo el grupo parlamentario (17 miembros, 11 de Podemos y 6 de IU). No se olvide que, por si fuera poco, Teresa Rodríguez llegó a inscribir Adelante Andalucía como partido político propio que podría activarse como formación andalucista y de izquierdas en un futuro próximo si su socio, Izquierda Unida, no revienta la operación.

Nada está seguro para la extrema izquierda andaluza. El sucesor de Maíllo en la coordinación de IU Andalucía es muy cercano a los hermanos Garzón y podría romper la colaboración de IU con Teresa Rodríguez. Tan poco seguro es todo que incluso hay quien prevé la ruptura del grupo parlamentario andaluz. Pero está por ver que Pablo Iglesias se atreva a intentar de nuevo la defenestración de Rodríguez.

Otros medios de comunicación como el grupo Joly y el diario ABC se refieren a la decisión inminente de Teresa Rodríguez. Pero mientras el primero no da por hecho sino que la decisión se va a tomar de forma urgente en las próximas horas o días, el segundo da por seguro que la decisión va a ser abandonar la dirección de Podemos Andalucía.

Diario de Sevilla añade que en la reunión de hoy de la coordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez "dar un paso atrás tras cinco años al frente de la formación morada y como uno de sus principales referentes." Incluso se refiere a que la lideresa roteña puede dejar el acta de diputada para volver a la Enseñanza Secundaria, decisión que vendría apoyada por el actual enfrentamiento entre sus "anticapis" y la dirección de Podemos que puede conducirlos fuera de la organización de Pablo Iglesias.

ABC da por consumado el abandono de Teresa Rodríguez de la dirección de Podemos en Andalucía en la próxima asamblea ciudadana del mes de mayo, pero no su retirada de la política activa. De hecho, insinúa que la decisión podría conllevar la fundación del nuevo partido ya inscrito bajo el nombre de Adelante Andalucía.

En el abandono, pesa la actual y creciente distancia que está haciéndose visible entre la actual líder de Podemos y la militancia de base cada vez más seducida por un Iglesias ataviado por las galas del poder y sus privilegios derivados, distancia alimentada por el propio Iglesias en su intento de quitarla de en medio en Andalucía y en el resto de España.

Igualmente, uno de los obstáculos para la continuidad de Teresa Rodríguez es su negativa a callar ante la corrupción socialista y su oposición a formar parte de un gobierno de izquierdas con el actual PSOE. Para Iglesias y para el PSOE, su posición impedirá en el futuro inmediato una coalición de izquierdas que no necesite la muleta de Ciudadanos.

La solución tendrá que encontrarse, tal vez hoy mismo.