Los críticos de Arrimadas impiden que Marta Bosquet participe en la Asamblea General de Ciudadanos

La candidata oficialista a liderar Ciudadanos en España, Inés Arrimadas, ha sufrido un importante revés en Almería, Granada y Cádiz donde los no oficialistas se han impuesto a los candidatos oficiales. El caso cobra mayor trascendencia cuando se repara en que una de las excluidas que no podrá asistir a la Asamblea General Extraordinaria de los días 14 y 15 es Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía, que ya ha sido anunciada como parte del equipo de Arrimadas, si ésta logra liderar el partido.

De todos modos, no está suficientemente claro si estos críticos que han surgido en Andalucía están alineados con claridad a favor de Francisco Igea, o si, por el contrario, el destinatario de sus críticas es la actual dirección andaluza que recae en el "clan de la Manzanilla", que dirige Juan Marín.

No ha sido la única persona relevante del equipo de Arrimadas que no podrá tener voz y voto en la Asamblea. Tampoco podrán ser parte activa de la misma Rafael Burgos (diputado provincial y concejal en la capital), Miguel Cazorla (portavoz municipal en Almería), Vicente García Egea (portavoz de Cs en Almería), Mercedes López (diputada autonómica como Bosquet) y José Juan Martínez (alcalde de Tíjola y vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias). Es decir, no podrán apoyar a Arrimadas con sus votos.

El caso almeriense es el más sonado por la cualificación política de sus protagonistas y la dura advertencia de los críticos que han logrado un resultado que hasta ahora no parecía posible. El caso es que de los 557 afiliados oficiales que podían elegir los 10 representantes de Almería en la Asamblea General Extraordinaria, sólo acudieron a votar en este proceso 382.

Pero según cuenta Noticias de Almería, de estos 382 votos posibles, 226 han optado por la candidatura crítica encabezada por Rafael Bretones, siguiéndole José Andrés Montoya, Montserrat Piquer, Francisco Fernández García, María Dolores Fernández López y Manuel Pasamontes, todos ellos con más de la mitad de los votos de los afiliados.

De entre los partidarios de Inés Arrimadas, todos ellos cargos electos, Bosquet ha sido la más votada con 147 papeletas, a muchos votos de distancia de los ganadores. Ya en las pasadas elecciones primarias celebradas para las elecciones andaluzas, Bosquet ganó con muy escaso margen a quien ahora la ha derrotado, Rafael Bretones.

Hay que recordar que la actual presidenta del Parlamento lo es gracias a que ganó unas primarias para la candidatura a las autonómicas, por un escasísimo margen, a pesar de contar con el respaldo institucional de todo el partido, tanto en Almería como en Andalucía, y lo hizo frente a Bretones, que ahora le ha ganado.

En Cádiz, Inés Arrimadas ha sufrido también un serio disgusto por cuanto, además de ser su provincia de origen, la única diputada nacional que Ciudadanos tiene por la provincia de Cádiz, la jerezana María del Carmen Martínez Granados, tampoco podrá estar presente en la Asamblea General Extraordinaria.

Es más, es que tampoco participarán en la misma, según cuenta Diario de Cádiz, la parlamentaria andaluza Ángela Rodríguez, la diputada provincial Estefanía Brazo, el exsenador y líder de Ciudadanos en Jerez, Carlos Pérez, la actual responsable provincial de Organización, Almudena Camacho Sumariva, o el arcense Miguel Rodríguez, delegado territorial de Turismo y Justicia de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, entre otros.

Juan Marín y Sergio Moreno no se han visto excluidos porque son miembros natos de la Asamblea. Pero es indudable que ha habido una rebelión de los críticos que podrían haberlos dejado fuera si hubiesen tenido oportunidad. De los 8 compromisarios gaditanos, siete pertenecen a una lista contraria a la oficial. Partidario de Inés Arrimadas sólo hay uno, Juan de Dios Sánchez López.

En este caso, de 479 afiliados votaron 336 que debían marcar ocho nombres y el resultado ha sido que los que más votos han obtenido son los que forman parte del sector crítico con la actual dirección del partido, pero no está alineados totalmente con Francisco Igea. Los elegidos han sido Álvaro Marfil, coordinador de la agrupación de Ciudadanos en La Línea y candidato más votado, Pedro González, Mariano Casas, Mariano Díaz, Francisco Javier Álvarez, Isaac Manuel Gil, Juan José Costilla y Francisco José Segovia.

Algo similar ha ocurrido en Granada donde la lista del alcalde, Luis Salvador, ha ganado a la otra lista presentada, si bien ambas afirman apoyar a Inés Arrimadas. Nada menos que 9 de los 10 compromisarios elegidos en la capital de La Alhambra eran de la lista no oficialista de Luis Salvador.

Pero parece evidente a estas alturas que Inés Arrimadas cuenta con más partidarios para liderar el partido que Francisco Igea, también en Andalucía, algo que se conocerá a partir del próximo día 7. Luego se celebrará la Asamblea General Extraordinaria para la concreción de la dirección del partido y el programa político.

La situación de Ciudadanos en Andalucía, donde las encuestas le dan un importante batacazo electoral derivado del nacional, se complica ahora con el afloramiento de la división interna, la debilidad creciente del liderazgo de Juan Marín y su papel secundario en la estrategia del "gobierno del cambio" donde resulta evidente que es el PP el que dirige efectivamente la política andaluza.