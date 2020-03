Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha atendido la llamada de Es la Mañana de Federico este jueves para analizar la situación creada por la crisis del coronavirus en su comunidad autónoma, donde este miércoles las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron que intervenir para defender a 20 ancianos que fueron trasladados para desinfectar su residencia en La Línea de la Concepción.

Tal y como ha explicado Juan Manuel Moreno, finalmente fueron detenidas dos personas en este municipio gaditano entre un grupo de medio centenar de vecinos que terminaron lanzando piedras e insultos al convoy que trasladaba a una veintena de ancianos, contagiados de coronavirus, a esa ciudad para ser reubicados en unas instalaciones de la Junta andaluza mientras se desinfectaba su residencia.

La Policía Nacional tuvo que proteger el autobús y varias ambulancias en las que los ancianos viajaban, ya que algunos jóvenes se congregaron para impedir su entrada a La Línea y arrojaron piedras a la caravana.

El presidente andaluz ha explicado que "desgraciadamente algunos colectivos nos dijeron que iban a rechazar" el convoy y ha denunciado "la actitud de una minoría en La Línea donde hay muy buena gente que está trabajando contra esta pandemia".

Donación de respiradores

Juan Manuel Moreno también ha defendido la decisión de la Junta de donar 22 respiradores a la sanidad Madrileña: "Aquí somos españoles de verdad o es de boquilla. Aquí si los compatriotas madrileños tienen más necesidades que nosotros, tenemos la obligación de ceder el material que no estamos usando nosotros", decía, "es una crisis mundial y entre los españoles tenemos la obligación de ayudarnos", advertía después de recordar que en la comunidad andaluza "se han registrado el 6% de los contagios y el 3% de las muertes de todo el país pese a tener casi el 20% de la población. Esta situación puede cambiar, pero de momento está controlada", señalaba.

Tiempo perdido por el Gobierno

El presidente de la Junta de Andalucía ha subrayado cómo "el principal problema es el de la falta de material para los sanitarios" y ha recordado que "hemos perdido 8-9 días muy importantes". Días que van "desde que el Gobierno asumió la compra centralizada sin estar preparado" y que al final "hemos tenido que salir las CCAA".

Moreno Bonilla ha explicado que "estábamos en contacto con proveedores locales e internacionales" para la compra de material sanitario "cuando el Gobierno de Sánchez asume el mando único". En su opinión el Gobierno "no tenía capacidad y finalmente autoriza a las distintas CCAA a que salgamos a comprar".

De esta forma, para colmo "estamos ahora mismo compitiendo entre CCAA en la compra de material". Esta gestión "se tenía que haber hecho de manera más ordenada y con más rigor" por parte del Gobierno de Sánchez. El presidente de la Junta de Andalucía ha subrayado que cuando el Ministerio autoriza a las comunidades autónomas "ya era tarde porque Francia, Alemania, EEUU... estaban comprando material y se dispararon los precios".

Muestra de que no estaba preparado el Ministerio de Sanidad para centralizar la gestión sanitaria es que "las competencias llevan 36 años transferidas y los equipos no se han mantenido". En definitiva, para Moreno Bonilla "es evidente que ha faltado previsión, reacción y liderazgo" como muestra el hecho de no haber asumido medidas cuando "en enero empiezan a haber casos en España y hay fallecimientos y vemos lo que pasa en Italia, creo que sí había información para tomar decisiones que no se han tomado, y esto se nos ha ido de las manos".

Crisis económica

Juan Manuel Moreno Bonilla también se ha referido al impacto económico que tendrá esta crisis sanitaria. "Es un problema muy serio, sólo en turismo con la cancelación de las fiestas primaverales Andalucía va a perder 6.000 millones de euros". Además, ha señalado el "impacto que tendrá para la marca, porque España no será un destino muy apetecible este verano".

Pero no es el único problema, ya que "cuando empecemos en el mes de junio a recuperarnos nuestro primer país de turistas, Reino Unido, estará en su pico". Eso hará que "tenga que haber más control y habrá miedo". Por todo ello, "hay que volcarse en el turismo nacional haciendo paquetes promocionales".

Moreno Bonilla no es partidario de parar completamente la economía porque volverla a activar posteriormente sería muy costoso. Por ello, se muestra más partidario de "dejarla al ralentí" para que cuando esto termine "podamos volver a subirla". No obstante, ha remarcado que ahora lo importante es "centrar todos los recursos en el ámbito sanitario", eso sí sin dejar de lado "la segunda crisis, la económica y social como consecuencia de la parálisis económica".

Planes de contingencia contra el coronavirus

El presidente de la Junta de Andalucía ha explicado en esRadio que tienen preparados dos planes de contingencia, uno previendo unos 9.000 contagiados y uno segundo elevando la cifra a 15.000. De acuerdo a estas cifras "hemos movilizado 26.000 camas extras con 1.165 camas en hoteles medicalizados". En el caso que fuera necesario también tienen previsto hospitales de campaña en los palacios de congresos de Sevilla y Málaga, las provincias con más población".

Sobre los datos de contagiados y fallecidos que ofrece la Junta ha explicado que los dan por provincias y no por municipios "por criterios de convivencia" ya que podría "generar tensiones como hemos visto en La Línea". Hay que pensar, ha añadido, "en pueblos de la serranía que son pequeños y que podríamos estigmatizar y donde no se va a querer acercar ni el panadero".

CIS y Canal Sur

El CIS dice que el PSOE obtendría sus mejores resultados en caso de celebrarse ahora elecciones, algo que Moreno Bonilla ha calificado de disparate y dispendio" ya que ha recordado que "el CIS es algo que pagamos todos, no el PSOE". Las encuestas del centro sociológico "son tan burdas y tan al interés del partido gubernamental que roza la ridiculez" y ha hecho "que hayan perdido todo credibilidad". El presidente de la Junta de Andalucía cree que "es un apéndice más del Gobierno para mantenerse en el poder" y la única solución sería "relevar a la cúpula de ese organismo".

Sobre la renovación de Canal Sur para convertirla en una TV "útil para el ciudadano, con un servicio de calidad y económicamente viable" ha dicho que "se hizo un primer acuerdo donde se cambió a parte de la cúpula como al director y al director de informativos". Una renovación que incluye "rescatar a buenos profesionales que estaban arrinconados".