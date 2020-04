Bravo se queja de que "no ha llegado nada de dinero" a Andalucía "sólo se han hecho anuncios"

El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo Baena, ha atendido este martes la llamada de Es la Mañana de Federico, para abordar las gestiones que desde el Gobierno andaluz se están llevando a cabo para enfrentar la crisis del coronavirus. En este sentido, Juan Bravo Baena ha recordado que, en Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, desde el principio quiso tener planificación para enfrentar la Pandemia y se planteó una doble acción: enfrentar por un lado la crisis sanitaria, pero también la crisis económica. "En Andalucía trabajamos contra el virus sanitario y también contra el virus económico, y por eso el presidente hizo un equipo de gestión económica de la crisis".

Por eso, Bravo se quejaba de que desde el Gobierno central se hayan "retirado de las políticas de empleo 200 millones de euros" y en Andalucía también necesitan prestar ayuda a "colectivos que requieren toda nuestra atención como son los autónomos", y que se han quedado desamparados en esta crisis. Sin ir más lejos, este martes se publica que el Gobierno va a obligarles al pago de la cuota de abril también.

Que el Ejecutivo haga uso del dinero que deben a las comunidades autónomas es especialmente grave, decía Bravo, porque "tenemos problemas, el sector turístico en una grave situación, y el Gobierno tiene otras opciones de financiación. Nosotros no".

También destacaba el impacto en un sector clave en Andalucía, como es el turismo. En este sentido Bravo recordaba que "Andalucía representa un 20% de España y para que España se recupere necesita contar con Andalucía y Andalucía con España". Además, también recordaba que "nosotros hemos cumplido, hemos acabado en superávit en apenas unos meses con esfuerzo, somos un gobierno del que nos podemos fiar", por eso pide al Gobierno de España que "no nos cuente las medidas que está tomando, sino que las comparta y que igual que está planteando la reestructuración de su deuda, le pedimos también que cuente con la reestructuración de la deuda de las CCAA, para poder ayudar a los autónomos y pymes en dificultad". Y en este sentido, recordaba que las CCAA "necesitamos pedir autorización para endeudarnos".

Plan de infraestructuras

En cualquier caso, desde la Junta siguen tomando medidas, y mantienen su plan de reactivación que pasa por un proyecto de "infraestructuras", basado, entre otros modelos, por el privado-público, "que no cuesta dinero y que pone en marcha cosas necesarias". "No se trata de un plan E, sino un gran plan de infraestructuras necesarias".

Al Gobierno ha pedido que lo que ya está solicitando a Europa, como las ayudas del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), "sea permeable a las comunidades autónomas" porque hasta el momento, "¿qué ayudas han llegado?", se preguntaba Bravo, "se han hecho anuncios, pero no ha llegado nada de ese dinero extra, lo único que ha llegado es el anticipo a cuenta, pero eso es lo nuestro, dinero extra no ha llegado". En este sentido, ha recordado que el dinero es necesario porque "el gasto sanitario lo pagan las comunidades autónomas".

Aislar a los asintomáticos

Preguntado por la intención del Gobierno de confinar a los asintomáticos, Bravo ha dicho que "existen muchísimas dudas sobre esa posibilidad" y ha añadido que "lo que hay que tener es un plan y una estrategia" y puso como ejemplo "el plan 9.000 y el plan 15.000", hablando de contagios, para "ponernos en distintos escenarios y tener listas las necesidades que tendríamos al llegar a estos escenarios".

Para Bravo la clave "más que en las prohibiciones está en tener organización. En Andalucía estamos haciendo los deberes", sacaba pecho el consejero.

Mando único en Sanidad

Sobre la asunción por parte de Sanidad del mando único y la centralización de las compras, como otros consejeros, Bravo ha dicho que "pudo parecer lógico que centralizaran las compras, pero la realidad demostró que no, porque luego se dijo que cada comunidad autónoma lo hiciera por su cuenta, y para entonces, el mercado chino ya estaba saturado".

La posición europea

También ha pedido una reflexión en Europa porque "a lo mejor tenemos que plantearnos que todos, en mayor o menor medida, somos dependientes de China para abastecer al sistema sanitario".

En cuanto a los eurobonos, "evidentemente", decía el consejero "nosotros como país necesitamos ese dinero, pero no podemos hacer locuras con ese dinero. Es normal que nos exijan volver a la senda del déficit y que haya un control para que el dinero vaya a donde es necesario. Eso es aceptable. Creemos que es difícil que se aprueben los eurobonos, por lo que estamos viendo.".

La parte del Gobierno que "da miedo"

Por este motivo, "ahora veremos la capacidad de negociación del Gobierno y qué capacidad tiene de traer recursos, porque al Gobierno se le abre el campo del Banco Europeo de Inversiones" y otros mecanismos europeos. El problema, para Bravo es que "el Gobierno tendrá que entender que no se puede hacer lo que uno quiere, que hay que cumplir unas reglas del juego y que en Europa hay parte de su gobierno que da mucho miedo (Podemos)".

"A día de hoy, esa parte del gobierno a Europa no le gusta, les da miedo y los países que hacen un esfuerzo y hacen sus deberes intentan que el dinero que se ofrece a los países europeos se gaste con responsabilidad y que no se gaste como se quiere, porque es el dinero de todos", concluía. Y es que "hoy, ante determinados miembros del Gobierno, es normal que entren esas dudas, ya que no ven equilibrio en la toma de decisiones".

Para el consejero, cuadrar las cuentas no debe ser algo que se haga por "quedar bien", sino porque "es necesario" y porque "todo lo que nos endeudemos, más tarde o más temprano tendremos que pagarlo y entrar en la senda del equilibrio presupuestario nos permite ser creíbles. Si acumulas deuda y no montas una estructura creíble y productiva, nadie va a contar con nosotros".