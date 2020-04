Una de las Comunidades Autónomas que mejor está capeando la crisis sanitaria que está generando la pandemia del coronavirus es Andalucía. Sin embargo también es una de las que más sufrirá las consecuencias de la crisis económica que ya se está empezando a notar por el peso del sector turístico y hostelero.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha desgranado el plan que ha preparado el gobierno regional para retomar la actividad económica y que presentarán al Gobierno de Pedro Sánchez. Bendodo, que ha sacado pecho de la "anticipación" andaluza que ha permitido capear mejor la crisis sanitaria que otras CCAA, ha asegurado que "ha sido un mazazo" porque "Andalucía empezaba a coger el tren que siempre perdió". En este sentido ha recordado que, desde que se produjo a principios de 2019 el cambio político en Andalucía, la región comenzaba a mejorar en todos los indicadores económicos.

Las tres estrategias para la región se basan en "un plan sanitario, un plan económico y luego un plan social" para intentar paliar las consecuencias de la crisis económica. Por ese motivo han creado "un plan para salvar nuestra economía y un plan de desescalada" que culmine con "la normalidad del sector servicios".

Cree que estas medidas que comenzarían a aplicarse desde el 25 de mayo con la apertura de bares y restaurantes con limitaciones "son necesarias para que podamos salvar, al menos, una parte de la temporada de verano". El consejero de Presidencia andaluz ha calificado de "disparate" la propuesta del Gobierno de posponer la apertura del sector turístico hasta final de año. Ha dicho que "si el sector turístico no abre hasta Navidad, no habrá sector turístico que pueda abrir en Navidad".

También ha criticado las promesas del Gobierno de entregar dinero a las CCAA que han tenido que anticipar porque "no ha llegado ni un céntimo" y cómo desde el mando único descarga toda la responsabilidad sobre las CCAA. Ha señalado que "el mando único tiene que mandar".

El consejero de Presidencia cree que "el Gobierno parece que acierta sólo cuando rectifica" y espera que "Sánchez no defraude y presente un plan" para el desconfinamiento porque "no puede estar generando expectativas y defraudándolas a los cinco minutos". Además ha propuesto que "la conferencia de presidentes no sea un Aló Presidente" y que se cambie "al viernes" para poder coordinar las estrategias.

En las medidas de desconfinamiento progresivo que han presentado se incluye que los niños y los mayores puedan salir a horas distintas al igual que las horas para hacer deporte. También han propuesto la vuelta de los servicios religiosos, los funerales y el comercio.