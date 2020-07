Susana Díaz quiere nuevo confinamiento

Era cosa de tiempo que, tras las críticas al tipo de oposición que Susana Díaz está haciendo en Andalucía que no araña ni votos ni expectativas, al menos en las encuestas disponibles, su necesidad de que los "sanchistas" no sigan por el camino de la oposición interna, era endurecer el discurso. Y lo ha hecho dejando que uno de sus hombres de confianza, Rodrigo Sánchez Haro, portavoz adjunto en el Parlamento andaluz, se pregunte en un tuit si es preciso un nuevo confinamiento en Andalucía.

El texto completo del mensaje del valido de Díaz, que recoge ABC, es el siguiente: "Sr. Moreno Bonilla, tenemos peores datos que a principios de marzo… ¿Confinamos o no? El mando único es suyo. Lo que haya que hacer, dígalo. No vaya a ser que en septiembre la culpa sea también de Pedro Sánchez por no haber declarado el estado de alarma ahora".

Parece deducirse del mensaje de Sánchez Haro, que es imposible se haya puesto en circulación sin el visto bueno de Susana Díaz a menos que la descomposición interna del susanismo sea imparable, que el núcleo de poder del PSOE andaluz postula un nuevo confinamiento sanitario en Andalucía e incluso la declaración un estado de alarma regional.

Tales afirmaciones pueden desatar una alarma general que conviene contrastar con los datos de la pandemia en Andalucía. Según el informe del día 12 de julio de la Consejería de Salud y Familia, hay 40 pacientes confirmados con covid-19 permanecen ingresados en los hospitales.

En Almería hay 5 hospitalizaciones de los que 2 en UCI; en Cádiz, 6 hospitalizaciones de los que 1 en UCI; Córdoba, 4 hospitalizaciones de los que 2 en UCI); Granada tiene 12 hospitalizaciones con 2 pacientes en UCI); en Huelva, 1 paciente en hospitalización y ninguno en UCI); en Jaén, no hay ninguna hospitalización); en Málaga, 9 hospitalizaciones y ninguno en UCI y en Sevilla hay 3 hospitalizaciones de los que 1 está en UCI.

¿Es peor esta situación de las que había a principios de marzo? Hay que decir que a principios de marzo ni siquiera se reconocía la existencia de una pandemia y el día 8 de consintieron concentraciones masivas de personas en manifestaciones, destacando por sus consecuencias la del Día de la Mujer. O sea, que cuando no había oficialmente pandemia se estaba mejor que cuando ya se reconoció el día 9.

A principios de marzo, no se consideraban obligatorias las mascarillas-Ni siquiera las había en las farmacias, se dudaba de su utilidad y apenas se habían hecho test. Ahora, las mascarillas son recomendadas y se han hecho, entre PCR y test rápidos, casi 1.050.000 pruebas, de las que 391.397 son PCR.

A finales de marzo hubo 438 pacientes en las UCI de los diferentes hospitales andaluces y ahora sólo hay 40 hospitalizados de los que sólo 8 están en la UCI, a pesar de se han reconocido 19 rebrotes y 349 contagiados. Muy lejos, parece, de lo que hubo al principio de la pandemia.

Sánchez desdeña la Comisión de Reconstrucción

Hay que recordar que PSOE y Podemos decidieron abandonar todo apoyo a la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción de la economía andaluza impulsada por el bloque de gobierno, aunque la había propuesto el propio PSOE. Parece que el PSOE andaluz ha conseguido que su negativa haya ascendido hasta el gobierno y tres ministros convocados han anunciado que no asistirán a su sesión de hoy.

Curiosamente, el partido de Íñigo Errejón, Más País, ha propuesto una comisión de reconstrucción alternativa y sólo de los partidos de la izquierda, a la que el PSOE ha visto con buenos ojos.

Los ministros que no van a venir hoy a Sevilla son la titular de Hacienda, María Jesús Montero, el de Sanidad, Salvador Illa, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. Tampoco parece que vaya a acudir a la cita del Parlamento andaluz el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Claro que, si todas las Comunidades Autónomas hicieran lo propio e invitaran a los mismos ministros, no habría días en la agenda para tanta comparecencia. Pero es que ni siquiera los delegados de los mencionados Ministerios en Andalucía tienen previsto asistir según refiere El Mundo.

Tampoco lo harán los alcaldes de las grandes ciudades gobernadas por el PSOE ni los presidentes de las Diputaciones que están gestionadas por los socialistas. O sea, que la estrategia de derribo de la Comisión sigue su curso normal. El único que no ha aceptado esta oposición a la Comisión es el alcalde de Cádiz, José María González "Kichi", que ha enviado a su concejala de Servicios Sociales.

Hoy, además de los ministros mencionados, están citados la delegada del Gobierno en Andalucía, la socialista Sandra García, que ya ha anunciado que no estará identificándose con la postura de su partido. Invitados igualmente la directora de la AIREF, Cristina Herrero; el director de BBVA Research, Jorge Sicilia; y el director de la ONG Open Arms, Óscar Camps.