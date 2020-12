Gibraltar, ¿"coladero" de la nueva cepa del coronavirus por Andalucía?

Hace más de un mes, la nueva y contagiosa cepa de la covid 19 se detectó en Gibraltar, según ha confesado el ministro principal de la colonia británica, Fabián Picardo, y ha confirmado el gobierno de Reino Unido. Sin embargo, el propio Picardo consideró dominado el foco, algo sorprendente porque hasta el momento nadie ha conseguido dominar foco alguno de forma completa ni definitiva.

Cuando a continuación, según la información de ABC, el propio Picardo expresa que no está claro "que otros focos de la nueva variante no estén presentes en Gibraltar o en el resto de Europa meridional, o en Europa en su conjunto", cabe situarse en la perplejidad de observar cómo los políticos dicen una cosa y la contraria, con escasos minutos de diferencia.

Lo único que se sabe por ahora es que España y Portugal adoptaron una serie de medidas conjuntas que incluyen un reforzamiento de los controles fronterizos que incluyen a Gibraltar. Para poder entrar a España, recoge Europa Press, es obligatorio que todo pasajero procedente de países o zonas en riesgo se realice una Prueba Diagnóstica de Infección Activa, PDIA, para SARS-Cov-2 en las 72 horas previas a su llegada con resultado negativo.

En el Peñón, se han cerrado tiendas de alimentos preparados y gimnasios hasta el 11 de enero y se obliga a todo el mundo a usar mascarillas, además de limitar el aforo de los establecimientos que permiten el acceso del público. Pero aún así Gibraltar ha sufrido un repunte de contagios que ha impedido el acceso de los alumnos a los centros escolares este lunes y este martes y se ha prohibido la visita a las residencias de ancianos.

En concreto, dentro de la batería de medidas para intentar limitar los contagios se incluye el cierre de los locales de entrega de alimentos preparados hasta el 11 de enero y la obligatoriedad del uso de mascarilla en lugares públicos. Asimismo, se limita el aforo de comercios y se cierran los gimnasios.

En Gibraltar, este lunes se produjeron 39 nuevos casos, sin que se conozca si su fuente son las viejas o las nuevas cepas. Ya suma 1.282 casos y ha sufrido seis muertes para una población de poco más de 33.000 personas.

Se ha comenzado a considerar la existencia de una "tercera ola" de la pandemia, pero en este caso, mucho más grave porque el tráfico aéreo, como destaca El Mundo, no se ha cuidado con esmero y rigor. "La nueva cepa ya se ha manifestado en Gibraltar, lo que sugiere una circulación previa del virus por nuestro país, por lo que la suspensión de vuelos de Reino Unido reducirá el posible número de nuevos focos, pero ya no contendrá los que haya activos". Pero eso es algo que tuvo lugar este lunes, no antes.

Lo cierto es que desde este martes ya no pueden entrar en España ciudadanos que viajan desde el Reino Unido. Ya había programados 38 vuelos a Andalucía desde Reino Unido y se esperaba que a partir de hoy mismo aumentara el número de pasajeros.

Pero ¿y los que ya viajaron a Gibraltar desde el mes de noviembre? Pues el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido actuar en solitario, sino que está esperando una estrategia coordinada con la Unión Europea, coordinación que ha sido incapaz de conseguir entre las comunidades autónomas.

Tras las reacciones inmediatas de algunos países como Francia y Alemania, los vuelos procedentes de Reino Unido no entrarán en España, pero seguirán haciéndolo en Gibraltar. Tampoco se sabe qué va a ocurrir con los casi 10.000 trabajadores españoles que cruzan todos los días de La Línea al Peñón que unen la nueva incertidumbre a la ya originada por las idas y venidas de un Brexit que nadie sabe en qué acabará a final de año.

Tampoco la Junta de Andalucía parece saber muy bien qué es lo que está ocurriendo porque el tema supera sus competencias. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, dijo este lunes que ni siquiera tenían confirmación oficial sobre el caso de contagio con nueva cepa del coronavirus en Gibraltar.

Marín se limitó a confiar en que el Gobierno de Pedro Sánchez se ponga en contacto con los gobiernos de la colonia y de Reino Unido para abordar esta situación y que, a continuación, transmita información a la administración andaluza.

Añadió que estamos ante una situación completamente novedosa que abordó este lunes en el Consejo de Gobierno andaluz, donde el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha trasladado que, al parecer, esa nueva cepa se transmite de forma más rápida que la anterior, pero que no conlleva más gravedad para las personas contagiadas.

Marín recordó que hay muchos españoles que trabajan en Gibraltar y viceversa, y se tendría que abordar si hay que realizar pruebas PCR y pruebas de antígenos para que se pudiera controlar todo caso positivo susceptible de contagiar por esta nueva cepa.

El problema sigue latente. Es cierto que es posible que el nuevo formato de virus ya estuviera presente en España. Pero en todo caso, lo cierto es que se sabe que tiene una presencia activa en Reino Unido. Hasta este martes no se ha consumado la prohibición de que vuelos procedentes de las islas británicas lleguen a aeropuertos españoles, pero se sabe que seguirán llegando a Gibraltar.

Tampoco se sabe si los viajeros y trabajadores que la cruzan procedentes del Peñón o de España, vía Cádiz, vía Málaga, van a ser sometidos a pruebas específicas. Hasta ahora, la llamada "verja" es traspasada diariamente por miles de personas sin control sanitario estricto salvo algunas cámaras térmicas que están instaladas en la parte de la colonia, subraya ABC.