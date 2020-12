La puerta giratoria marea al teniente fiscal Emilio de Llera que critica la sentencia de los ERE

Sabido es que hay puertas giratorias en la política y la administración de modo que un fiscal puede ser nombrado consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y al cesar en su cargo, puede volver, sin solución de continuidad ni plazo preventivo, a ser de nuevo fiscal. Pero, claro, pasar de un cargo político a un puesto en la administración de Justicia, que es o debería ser un poder independiente, puede marear a algunos.

Ha sido el caso de Emilio de Llera, que fue nombrado consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía por el Gobierno socialista de José Antonio Griñán (2012), siendo refrendado por el primer gobierno de Susana Díaz hasta 2017. Su mandato, muy polémico, se caracterizó por los ataques a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE y por su amistad muy cercana con la juez que la sustituyó, María Ángeles Núñez Bolaños, que troceó el caso y que finalmente hubo de dejarlo en manos de su juez de apoyo.

De su 'mareo', que le ha hecho no percatarse de que cuando uno es fiscal ya no es político, se han hecho eco el diario ABC y Diario de Sevilla. De Llera acaba de ser designado nuevo teniente fiscal, es decir, el segundo de a bordo de la Fiscalía Jefe de la provincia de Sevilla y al poco tiempo ya hizo declaraciones contra la sentencia de los ERE augurando que el Tribunal Supremo puede deparar con su decisión sorpresas importantes en el caso.

Sus afirmaciones, recogidas en una entrevista con Diario de Sevilla, hacen algunas alusiones y avanzan opiniones personales que no han gustado a la carrera fiscal. Entre otras, las más importantes han sido las que siguen:

"La sentencia de los ERE (que condenó a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y 17 ex altos cargos más a penas de inhabilitación y cárcel en algunos casos) no me gusta ni me convence nada, ni como jurista ni como ciudadano. Pero comprendo la presión mediática que sufrió la Sala: cuando los medios han condenado a los dos presidentes, a ver cómo los absuelve. Pasó igual que ahora con el rey emérito, que mucha gente le tiene ganas".

"Si son serios (los componentes de la sala del Supremo que resolverá los recursos), sí. Pero a mí me desanimó mucho cuando vi que el magistrado instructor designado en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, en quien yo tenía mucha fe, le compró el rollo a Alaya, la tesis de que los presidentes, por estar donde estaban, tenían que saberlo".

"Es que malversación no hay (Griñán y otros han sido condenados por ello) y además se han encontrado mis compañeros con un problema, que como acusaron de malversación, ahora ya no pueden acusar por ese delito a nadie".

"María Núñez Bolaños ha sufrido mucho, lo que pretendían era echarla de la carrera judicial. Yo creo que es humano que una persona que ha sido perseguida con tanto ahínco, con verdadera pasión, acabe tirando la toalla y dejándoselo al juez Vilaplana. Lo que ocurre es que Vilaplana es más complaciente con los criterios de la Fiscalía, de manera sin duda imparcial, como era también imparcial el criterio de Núñez Bolaños".

"A Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, yo siempre lo he respetado y querido mucho, pero también hay que respetar el criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Yo no la hubiera presentado ni hubiera firmado la denuncia que suscribieron los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla" (contra la juez Bolaños).