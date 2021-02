Las hemerotecas son un alivio para la falta de memoria que origina el alud de noticias e internet que nos invade a todos. Pero Europa Press lo contaba así: "El futuro Hospital de Alta Resolución de Estepona (Málaga) permitirá acercar la atención especializada y urgente a más de 74.000 vecinos de esta población y de los municipios de Casares y Manilva, según anunció hoy la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien presentó el programa funcional del nuevo hospital, uno de los cuatro de estas características que el Gobierno andaluz pondrá en marcha en la provincia".

La Junta socialista prometió, vía Montero, una inversión de 21 millones de euros para reducir el tiempo medio de acceso de los vecinos de Estepona, Casares y Manilva a un centro hospitalario, que pasaría de una media de 17 a 2 minutos y las consultas de "acto único", entre otros muchos beneficios en sus de 12.800 metros cuadrados con un área de hospitalización polivalente y otra quirúrgica, amplias zonas para urgencias, unidad de salud mental, etc. Corría el año 2007 y la fecha exacta fue el 12 de marzo.

Ahora, volvamos a Europa Press con fecha de 8 de febrero de 2021: el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, ha asistido este lunes a la inauguración por parte del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, del Hospital de Alta Resolución del municipio, que ha definido como "un hito" para la localidad "por la gran relevancia y trascendencia" que tiene la apertura de este equipamiento, que construyó el Ayuntamiento con una inversión de más de 16 millones de euros.

¿Es el mismo hospital? Pues sí, es el mismo hospital, cuyas obras fueron paralizadas por la Junta de Andalucía gobernada por José Antonio Griñán en junio de 2011, días después de las elecciones municipales que desalojaron del poder municipal al PSOE dando paso a una mayoría absoluta del PP. Recuérdese que, además, el PP crecía tanto que Mariano Rajoy obtuvo nada menos que 186 escaños en las elecciones de noviembre del mismo año y el PP andaluz lograba muchos más votos (400.000) que el PSOE en Andalucía.

¿Qué había pasado? Es lo que rescata este martes El Mundo. Tras la operación de imagen a bombo y platillo de María Jesús Montero, que prometió el inicio de las obras para finales de 2007, hace ahora ¡14 años!, el PSOE desactivó el proyecto que había impulsado a pesar de todos los informes favorables a la construcción de la ansiada infraestructura para una zona turística de servicios sanitarios insuficientes.

Hay un documento fundamental, el escrito de 15 de junio de 2011 que firmó el director gerente de la Consejería de Salud, José Luis Gutiérrez. En sus dos páginas, la Junta desistía de la construcción del hospital de Estepona porque había "restos arqueológicos en la parcela donde se ubicaría" el hospital, aún no se sabe de qué valor, pero sí se sabe que fueron la clave de la paralización de todos los trámites y el fin, con ello, del centro hospitalario. Eso sí, no lo paralizaba para siempre. Sólo hasta que un nuevo expediente de contratación fuera posible. Pero no ocurrió tal cosa.

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, llamó este lunes "carpetazo" a aquella promesa electoral del PSOE andaluz dos días después de la consagración oficial del nuevo Ayuntamiento presidido por el popular José Luis García Urbano. Pasaron años, nunca más se retomó. Ni se buscó otra ubicación ni se aportaron soluciones hasta la derrota electoral de Susana Díaz en 2018. El PP acusó al PSOE de haber ocultado a los ciudadanos la anulación de la construcción del hospital.

No se resignó el alcalde de Estepona, que propuso a la Junta que el hospital fuera impulsado por el propio Ayuntamiento siempre que la Junta, a través del Servicio Andaluz de Salud, se hiciese cargo de los medios técnicos, personales y el coste de su mantenimiento. Pero al final fue el Ayuntamiento quien pagó en solitario los más de 16 millones que ha costado el hospital a pesar de haber heredado en 2011 una deuda de 300 millones originada por la mala gestión socialista.

El PSOE negó que el hospital fuera necesario en 2014 y terminó oponiéndose a su construcción. Izquierda Unida, socia del gobierno socialista entonces, llegó más lejos al decir que sólo echando a la derecha del gobierno de España podría la Junta construir el hospital, algo que produce escalofrío moral.

No es nada nuevo: es el uso del dinero público según intereses sectarios. El PSOE de Jaén, a quien Carmen Calvo ha birlado un centro militar con 1.600 puestos de trabajo, comprobó ayer que es lo habitual en su propia cultura política: todo vale. Mientras Susana mande apoyada por el PSOE de Jaén, no esperen los jiennenses inversiones del gobierno Sánchez.

El caso es que finalmente este lunes, con presencia de Moreno Bonilla y el heroico alcalde que ha peleado por el hospital como nadie, este Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) acogía a los primeros pacientes que son contagiados de covid-19, trasladados del hospital de Marbella para aliviar su carga en esta nueva ola de la pandemia.

La apertura del Hospital de Estepona ha enfermado políticamente a un PSOE andaluz que anda alimentando la contienda interna contra Susana Díaz y cuya imagen se está deteriorando a pasos agigantados. Que el secretario general del PSOE malagueño, José Luis Ruiz Espejo, haya criticado la presencia de Moreno Bonilla en el acto y considerando que la inauguración es una "apertura en falso" parece no tener en cuenta que para "falso" el anuncio de la construcción del hospital por María Jesús Montero en 2007.

"Estamos ante una apertura en falso como denuncian los profesionales sanitarios, en un centro que ha estado cerrado durante meses mientras la presión hospitalaria seguía creciendo, en especial, en el hospital Costa del Sol", ha dicho el líder del PSOE malagueño aludiendo a la falta de un servicio de urgencias adecuado (un único médico de guardia en horario nocturno procedente del servicio de Urgencias del Hospital Costa del Sol).

Se refiere Ruiz Espejo a la postura del Sindicato Médico de Málaga que ha utilizado la misma expresión: "Apertura en falso". La Junta ha aclarado que no se trata de una "apertura" sino de una "habilitación" dentro del plan de contingencia provincial, que se irá completando en los próximos meses.

A pesar de los problemas, entre la nada de 2007 y el ser de 2011, hay una diferencia contundente.