La Junta de Andalucía tiene 1.648 liberados sindicales, sin contar los de la "administración paralela"

El diputado de Vox Rodrigo Alonso Fernández preguntó cuántos liberados hay en la Junta de Andalucía. La respuesta del Consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha sido que, sólo en la Administración de la Junta, hay 1.648 liberados sindicales.

La cantidad de por sí ya es muy importante por cuanto hay casi 300 municipios andaluces, nada menos que un 37%, cuya población no alcanza ese número de personas. Si sólo se contaran las personas adultas, el número de municipios que cuentan con 1.648 adultos sería mucho menor.

Estos 1.648 liberados se distribuyen de la siguiente manera:

Sector de la Administración General: 533, de los que 165 son funcionarios y 368 son laborales.

Sector Docente: 272.

Sector Sanitario: 706.

Sector Justicia: 137.

Pero la respuesta de Bendodo es incompleta porque no ha tenido en cuenta la realidad total de la administración andaluza ni la totalidad de las horas liberadas. Esto es, no se ha referido a la conocida como "administración paralela", el personal que trabaja en los entes y entidades del sector público andaluz que en 2019 era ya de 25.930 personas según el Informe de Evaluación de Impacto de Género del Proyecto de Presupuestos de 2020.

Para dar una idea de la relevancia de su cantidad digamos que supera notablemente a la administración general reglada de la Junta de Andalucía, que contaba ese mismo año con 4.300 personas menos que la "administración paralela", puesto que se componía de 21.592 funcionarios, excluyendo los cuerpos de Educación, Sanidad y Justicia.

Pero además de no tener en cuenta a la "administración paralela", su cálculo de coste de lo que los liberados suponen para la Junta de Andalucía es manifiestamente insuficiente. Las personas liberadas perciben sus retribuciones íntegras correspondientes a sus puestos de adscripción, por lo que su sustitución conlleva la necesidad de una doble dotación del puesto afectado. Pero no hay datos concretos sobre cuántos de los 1.648 liberados son reemplazados por otros contratados que cobran lo mismo que ellos.

Según Bendodo, lo que se sabe es que no todos los 1.648 son sustituidos por otros empleados debido a la crisis. Y con esos datos asegura que la cantidad extra que la Junta debe desembolsar está cercana a los 4 millones de euros, en 3,97 millones de euros al año, cantidad que no tiene en cuenta las horas de quienes no son liberados completos y que ignora los delegados sindicales de la "administración paralela".

Casi 350 millones anuales

En el artículo 68, e, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se especificaba que

dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala: Delegados de personal o miembros del comité de empresa: 1. Hasta cien trabajadores, quince horas. 2. De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas. 3. De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas. 4. De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas. 5. De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.

Dado que "podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas" de los distintos miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración, pueden sumarse las horas "liberadas".

Según La Vanguardia, los últimos resultados de las elecciones sindicales en Andalucía daban el siguiente cuadro:

13.759 delegados de CCOO en Andalucía

12.713 delegados de UGT

2.511 delegados de CSIF

8.348 delegados de 150 sindicatos minoritarios.

TOTAL: 37.331 delegados.

Dado que no se ha logrado saber cuántos de ellos correspondían a cada grupo de centros de trabajo previstos en la ley antes expuesta, hay que optar por un número medio de horas sindicales/mes para cada delegado para conocer su coste real.

La hipótesis más adecuada es considerar que el número medio de horas sindicales por delegado es de 30 horas libres al mes, teniendo en cuenta que en la Administración en general el uso habitual es el de 40 horas mensuales, que el número de delegados en la Administración Pública se acerca al 30 por ciento del total y que muchas veces se disponen de más crédito de horas sindicales que la media.

37.331 delegados a 30 horas liberadas de media por la acción sindical al mes dan un total de 1.119.930 horas empleadas al mes en tareas sindicales que, consideradas a lo largo de un año, es decir, multiplicadas por 12 meses, se convertían en 13.469.130 horas sindicales "liberadas" en Andalucía.

Siendo la jornada laboral media anual por persona en España, según Randstat (2018), de 1.576,8 horas la cantidad total de horas sindicalmente liberadas, los 13.469.130 horas liberadas equivalen de hecho a 8.542 jornadas de trabajo completas al año.

Dicho en términos económicos, los empresarios andaluces y la Administración pública andaluza estarían pagando del bolsillo privado y del bolsillo público, conjuntamente, el equivalente a 8.542 salarios anuales.

Si se consideraba que el coste laboral medio en Andalucía (INE 2020) (salario + seguridad social) por trabajador y mes alcanzaba los 2.271,89 euros, el coste total anual derivado por los liberados sindicales y soportado forzosamente por ciudadanos y empresas españoles asciende en realidad a 31.808,46 euros al año.

Si multiplicamos esos euros salariales anuales de costo real (2.271,89 euros) por el número de salarios anuales al que equivalen las horas sindicalmente liberadas (8.542), obtenemos que el coste final de la liberación sindical en Andalucía es de 278 millones de euros al año. Si las suplencias necesarias para sustituir a los liberados fueran del 25 por ciento, el coste real ascendería a 348 millones de euros anuales.

Esto es, un estudio detallado de lo que cuesta la liberación sindical en Andalucía y en la Junta de Andalucía está por hacerse oficialmente.