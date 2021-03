Francisco de la Torre: "Hay que aprender de la historia de UCD"

El aumento de las críticas internas hacia PP y Cs tras el batacazo electoral el Cataluña y una posible fusión de ambas formaciones para evitar la sangría de votos hacia Vox ha sido la tónica política de las últimas semanas. Esta discusión centra cada vez más las intervenciones de los líderes de ambos partidos y algunos representantes de los mismos a nivel regional o local también dan su opinión al respecto.

Es el caso del veterano alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que va a cumplir 21 años al frente de la segunda ciudad de Andalucía. De la Torre, que desde las últimas elecciones gobierna junto a Cs, ha hablado de la posible fusión con el partido de Inés Arrimadas en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. "Es cierto que el contexto inmediato posterior a las elecciones en Cataluña era natural que se hicieran estas reflexiones", indicó.

El alcalde malagueño ha contado que la Ley D’Hondt "facilita que se hagan formaciones políticas lo más amplias y potentes" para que no se "castigue" a los partidos y que "hay un electorado en alguna forma compartido que puede ver con simpatía al otro partido". También ha dicho que "la realidad es que hay bastantes gobiernos de coalición de PP y Cs en muchas CCAA y muchos Ayuntamientos" y que "lo que hay que hacer en estos gobiernos es gobernar muy bien, con eficacia, que los ciudadanos valoren la eficacia de ese buen gobierno y con lealtad interna".

"¿Eso conducirá a esa posible coalición previa a la presentación de las listas o a formar una fuerza política nueva? No lo sé, no tengo una bola de cristal. Sí que es clave que se hagan las cosas muy bien y que haya lealtad en esa conducta", ha añadido el alcalde de Málaga. De la Torre ha señalado además que "el electorado verá bien a los responsables de otra fuerza si ve que hay esa lealtad y eso favorecerá a cualquier tipo de acuerdo". "Y también si se suma y no se pierde. Hay que reflexionar sobre ello, pero sin tomar una postura clara, habrá que hacer los estudios demoscópicos correspondientes", ha sentenciado.

En muchas ocasiones se compara esta situación de PP y Cs con la disolución de UCD. El alcalde de Málaga ha recordado que él fue diputado del partido de Adolfo Suárez en aquella época y que vivió y sufrió "la fragmentación y desaparición de UCD". En este sentido ha dicho que "es clave mantener la cohesión" porque, "en el caso de Suárez, había que no moverle la silla, había que procurar complementar las posibles carencias que tuviera con la brillantez de los otros líderes. De esa historia hay que aprender".

"Mantener la cohesión y la unidad de los partidos es fundamental y tener esa lealtad, insisto, de cuando se está colaborando juntos en el gobierno que es lo que la gente espera", ha señalado Francisco de la Torre. El alcalde de Málaga cree que en el caso de PP y Cs "hay que dar tiempo al tiempo" porque "estas cosas no pueden ser hechas en una especie de laboratorio político". Tiene que ser "con naturalidad y con reflexión pero siempre buscando lo que sea mejor para una ciudad, una comunidad, un país, España". También piensa que tiene que haber "equilibrio en las fuerzas" y que "el que está gobernando vea que la oposición es capaz de sustituirle si no lo hace bien porque las reglas de juego son así".

El poder de atracción de Málaga

Francisco de la Torre también ha hablado del atractivo de su ciudad como un polo "de contenidos digitales". Ha contado que tienen "una estrategia desde hace años: retener talento local y atraer talento de fuera. No sólo queremos atraer turismo cuando se normalice (la situación), sino a gente que quiera vivir y trabajar aquí. Y se consigue".

En este sentido ha celebrado el acuerdo con la Fundación Mobile World Capital, organizadora del evento Barcelona Mobile World Congress, para llevar a Málaga la Mobile Week que se celebrará del 9 al 12 de diciembre de 2021. Ha asegurado que "es importante que MWCF tenga un proyecto de actividades fuera de Barcelona" y que "en ese proyecto encaja Málaga muy bien".

"Hemos hecho un acuerdo para celebrar aquí una semana que va a tener la finalidad de extender más la cultura digital y romper con la brecha digital que existe", ha indicado Francisco de la Torre. En ese evento habrá "actividades en torno al 5G, relacionadas con el polo de contenido digitales, hay más programas de cosas que se irán haciendo en materia de atracción de talento y de innovación a lo largo de los próximos años", ha explicado.

Este evento se enmarca en "un convenio de largo recorrido que trata de sumar el ecosistema de innovación de Málaga con la capacidad que tiene esta fundación". El alcalde malagueño ha dicho que al equipo de gobierno les "interesaba mucho" porque "se añade a otras cosas que han ido pasando en Málaga en las últimas semanas que refuerzan la imagen de una ciudad tecnológicamente avanzada y por las que queremos ser un laboratorio urbano muy abiertos a las iniciativas de empresas". "Tenemos un recorrido interesante y lo del MWC viene a ratificarlo", ha apuntado.