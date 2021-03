El PSOE sigue con los plagios: ahora en una proposición no de ley en el Congreso

Ocurrió en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados donde se aprobó ayer una proposición no de ley (PNL) sobre la erradicación de la LGTBIfobia en el Deporte. Texto que fue defendido por el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado aunque fue presentado conjuntamente por los portavoces Rafael Simancas, Felipe Jesús Sicilia y Guillermo Antonio Meijón Couselo y los diputados Juan Luis Soto Burillo, Antonio Hurtado Zurera, Arnau Ramírez Carner y Lázaro Azorín Salar.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley aparece el siguiente texto:

En el artículo publicado por los profesores David Moscoso, ahora en la Universidad de Córdoba y antes en la Universidad Pablo de Olvide y Joaquín Piedra, de la Universidad de Sevilla, en la Revista Española de Sociología se expuso hace dos años lo siguiente:

"…la historia del deporte nos ha dejado el recuerdo de auténticos dramas tras la exposición pública de muchos de estos deportistas. Un ejemplo muy conocido es el de Justin Fashanu, que tras revelar su condición sexual acabó suicidándose, como otros muchos deportistas gays, ante la presión de entrenadores, deportistas y medios de comunicación. Otro caso es el del árbitro de fútbol gaditano Jesús Tomillero, quien, tras ser insultado y agredido físicamente en varias ocasiones, y después de continuas amenazas de muerte al hacer pública su condición homosexual, comenzó a ser escoltado por agentes policiales a los campos de fútbol, para garantizar su seguridad e integridad personal, hasta que tomó la definitiva decisión de dejar de arbitrar. No obstante, también ha habido deportistas de primera línea que, pese a no acabar viviendo situaciones de la naturaleza antes descritas, han tenido que demostrar mucha más ejemplaridad que otros deportistas, para que la opinión pública reconociese sus méritos, como fueron los casos de las tenistas Martina Navratilova y Billie Jean King o el ex saltador Greg Louganis."