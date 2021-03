Andalucía pide al Gobierno un millón de vacunas de Janssen y mayor control a la llegada de viajeros en aeropuertos

La Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno central que a esta comunidad llegue un millón de los 5,5 millones de vacunas de Jassen contra el coronavirus que recibirá España en el segundo trimestre del año, como anunció el pasado lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, quien ha indicado que Andalucía tiene que recibir una cantidad de vacunas equivalente a su peso poblacional en el conjunto del Estado, lo que supondría un millón de ese 5,5 millones de la vacuna de Janssen.

Ha manifestado que la Junta no va a permitir que a esta comunidad se le "regatee" una sola dosis de esa vacuna de Janssen, después de que el Gobierno central sí le haya "regateado 471.000 vacunas" de Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

"No vamos a permitir ningún regateo más y vamos a exigir el 20 por ciento de las vacunas de Janssen que lleguen", según ha recalcado el consejero andaluz, quien ha querido dejar claro que Andalucía está preparada para poner 500.000 vacunas a la semana y lograr el objetivo de una población inmunizada del 70 por ciento en el verano. Pero para ello, según ha recalcado, es preciso que lleguen las vacunas suficientes, porque en este momento no está ocurriendo.

Para Bendodo, salvar el verano y el turismo depende en gran medida de ese millón de andaluces que podría estar inmunizado con la vacuna de Janssen, que consiste en una única dosis.

Asimismo, ha lamentado que el Gobierno central sólo destine 700.000 euros a la investigación de la vacuna española vía intranasal que se está desarrollando en este momento, aunque parece que no estaría hasta dentro de un año, y, en cambio, destine 53 millones de euros para rescatar una aerolínea de "perfil chavista" que tiene un solo avión y antiguo. Bendodo ha agregado que si el Gobierno dedicara esos 53 millones a la investigación de la vacuna española, podría estar mucho antes.

Mayor control en aeropuertos

Elías Bendodo también ha pedido al Gobierno central mayor control en los aeropuertos ante la llegada de viajeros procedentes del extranjero, de manera que quienes lleguen lo hagan con todas las garantías en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad y con PCR negativa.

Ha recordado que los andaluces tienen restringidos sus movimientos en la comunidad andaluza, de la que no pueden salir, y en la que no pueden desplazarse de una provincia a otra. "Pedimos que si los andaluces hacemos ese esfuerzo, porque no podemos movernos de una provincia a otra, pedimos al Gobierno central que intensifique la vigilancia y los controles para que se cumplan todas las medidas sanitarias ante la llega de viajeros a los aeropuertos".

En su opinión, de nada servirán estos esfuerzos que están haciendo los andaluces si el Gobierno central "mira hacia otro lado y no se controlan las llegadas por vía aérea".