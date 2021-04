El PP ganaría en Andalucía y podría gobernar con Vox, aunque un 70% rechaza un adelanto electoral

El PP ganaría las elecciones andaluzas con el 31,2 por ciento de los votos y una ventaja de 7,7 puntos sobre el PSOE, que obtendría el 23,5 por ciento de los sufragios, y podría sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Vox, mientras que Ciudadanos (Cs), su actual socio de gobierno, perdería dos tercios de sus 21 diputados actuales y caería hasta situarse como quinta fuerza, según se recoge en el apartado sobre estimación de voto del Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. Este sondeo se suma al publicado por GAD3 hace menos de un mes en el que aseguraba que Moreno podría rozar la mayoría absoluta.

En concreto, Vox obtendría el 18,1 por ciento de los votos, 10 puntos más que Ciudadanos, que se quedaría con el 8,1% de los sufragios, según el mismo barómetro, realizado a partir de una muestra diseñada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de 3.600 entrevistas telefónicas, y tras un trabajo de campo llevado a cabo entre los pasados días 18 y 25 de marzo.

Además, el sondeo distingue entre la coalición de Unidas Podemos, a la que atribuye un 10,6 por ciento de los votos, y Adelante Andalucía, que obtendría el 3,5 por ciento de los votos. También refleja que el PP y Vox subirían en votos respecto a los comicios de diciembre de 2018, al obtener un 10,4% y un 7,1% más, respectivamente, mientras que el PSOE-A perdería un 4,4% de sufragios respecto a la última cita autonómica, y Cs caería un 10,2 por ciento.

El PP, cerca de doblar los escaños

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 40 y 43 escaños para el PP en el Parlamento andaluz, frente a los 26 que tiene en la actualidad, mientras que el PSOE obtendría entre 26 y 29 frente a sus actuales 33. Por su parte, Cs pasaría de tercera a quinta fuerza en la Cámara al quedarse con siete diputados, frente a los 21 logrados en diciembre de 2018, y se vería superado por Vox, que obtendría entre 20 y 21 escaños gracias al 18,1 por ciento de los votos, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió doce parlamentarios, y por Unidas Podemos, que lograría entre 10 y 12 escaños.

Por detrás de estas fuerzas se situaría Adelante Andalucía, coalición con la que concurrieron Podemos e IU y que logró 17 parlamentarios en las elecciones de 2018, que, según este sondeo, se quedaría sin representación en la Cámara o con dos diputados a lo sumo.

En virtud de los resultados que arroja la encuesta del Centra sobre estimación de voto, el PP podría volver a sumar mayoría absoluta en el Parlamento, que se sitúa en los 55 escaños, con Vox, partido con el que suscribió un acuerdo de investidura, y con el que podría alcanzar entre 60 y 64 diputados en el extremo superior de la horquilla. PP y Cs sumarían entre los dos entre 47 y 50 escaños.

Esta es la cuarta encuesta del Barómetro Andaluz del Centra que sitúa al PP como fuerza más votada en las elecciones autonómicas tras las publicadas los meses de julio, octubre y diciembre del pasado año, que le otorgaba una ventaja de 3,1 puntos sobre el PSOE, que, en cambio, en los barómetros de junio y de diciembre de 2019 seguía siendo el partido más votado.

Más de un 70% rechaza un adelanto electoral

Desde el terremoto político que se originó en la Región de Murcia con el anuncio de una moción de censura contra Fernando López Miras y que ha acabado con el adelanto de las elecciones en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso al presidente andaluz le han presionado desde distintos ámbitos que hiciera lo mismo que Madrid.

El partido de Santiago Abascal es el que ha pedido con más insistencia que se adelanten las elecciones en Andalucía. Según la encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces el 70,7 por ciento de los andaluces considera que no se deberían adelantar las elecciones autonómicas, que tocan a finales del año 2022, mientras que un 18,9 por ciento sí cree que deberían anticiparse y un 10,5 por ciento no sabe o no contesta.

En esta encuesta se pone de manifiesto que el 44,6 por ciento de los ciudadanos califica de "mala o muy mala" la situación política actual de Andalucía, frente a un 29,1 que cree que es "buena o muy buena". Para el 48,7 por ciento de los encuestados la situación política es igual a la de hace un año, mientras que un 46,4 por ciento augura que dentro de un año la situación política de Andalucía se quedará "igual".

En el apartado sobre el nivel de conocimiento y valoración de dirigentes políticos se desprende que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP, Juanma Moreno, es el único que lograría una valoración media superior a 5, en concreto, de 5,64 puntos, mientras que la secretaria general del PSOE, Susana Díaz, sería la líder política con un mayor grado de conocimiento entre los encuestados, del 92,3%.

En valoración media, por detrás de Juanma Moreno se sitúan el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín, con una nota media de 4,90; la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde (4,10); el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández (4,04); la expresidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía y referente de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez (3,58), y la secretaria general del PSOE y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, con 3,48 puntos de valoración media.

Los posibles rivales de Susana Díaz

En la encuesta llama la atención que se pregunta por otros tres miembros del PSOE, además de la secretaria general del partido, Susana Díaz. En concreto, se trata de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y del diputado nacional Felipe Sicilia, nombres que se han barajado como posibles aspirantes a liderar el PSOE.

Susana Díaz es la más conocida de los cuatro, por el 92,3 por ciento de los encuestados, pero recibe la peor valoración, un 3,48 por ciento. Montero es conocida por el 36,6 por ciento (con una valoración de un 4,02); Espadas, por el 33,5 por ciento (4,76 de valoración) y Sicilia, sólo es conocido por el 10,6 por ciento de los encuestados y obtiene una valoración de 4,08 puntos.

En este sentido, Juan Espadas, cuyo nombre suena como posible aspirante a la Secretaría General del PSOE, resulta ser el mejor valorado por los encuestados de entre los cuatro miembros socialistas.

De otro lado, en la encuesta también se preguntada por la diputada nacional de Vox Macarena Olona, cuyo nombre suena como posible candidata a la Presidencia de la Junta en próximos comicios. Olona es conocida por el 27,2 por ciento de los encuestados y obtiene una valoración de 4,51 puntos.