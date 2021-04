Ciudadanos pactó compartir la alcaldía de Granada con el PP pero no quiere cumplir lo acordado

La figura de Sebastián Pérez, expresidente del PP de Granada, ha revuelto las aguas granadinas. A finales de enero de 2020, dimitió de su cargo en el PP aunque no de concejal tras la desavenencias con la dirección del PP. Afirmó que pactó compartir la alcaldía de Granada con Ciudadanos, dos años cada partido, y ahora Ciudadanos ha confirmado que el pacto fue real. De cumplirse el pacto, el PP debería estar al frente de la alcaldía de Granada los dos años restantes.

Ahora, se ha sabido que Pérez dijo la verdad cuando afirmó haber pactado compartir la alcaldía de Granada con Ciudadanos, dos años cada partido, y que Luis Salvador, actual alcalde de Granada pro CVS, se niega a cumplir lo acordado y niega la existencia de tal pacto.

El caso es especialmente escandaloso por cuanto ha sido el propio portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada el que ha desvelado la existencia real de tal pacto, que Pérez ha reclamado sin éxito hasta el momento. El concejal de Empleo, el naranja Manuel Olivares, portavoz de Ciudadanos, ha reconocido que el pacto existió aunque nadie creyó a Sebastián Pérez en su momento.

Han sido unas declaraciones previas de Fran Hervías las que han provocado el terremoto político. Según el Lobo, exsecretario de Organización de Ciudadanos y ahora en el PP, siempre creyó que el pacto por la alcaldía con el PP daba el bastón de mando a Ciudadanos por los cuatro años completos, pero que luego supo de la existencia de negociaciones locales en un hotel y que tanto Pérez como el actual alcalde, Luis Salvador, llegaron al acuerdo de dos años cada uno al frente del gobierno de la ciudad.

El tema es muy importante puesto que el actual gobierno del alcalde Luis Salvador no tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Las elecciones del pasado 2019 dieron como resultado que PP (7 concejales), Ciudadanos (4) y Vox (3) impusieran la mayoría a PSOE (10) y Adelante Andalucía (3). Esto es, en el caso de cualquier incidencia que alterase esta relación de fuerzas, podría presentarse una moción de censura. El gobierno de Salvador depende, pues, del voto de Sebastián Pérez, que no fue apoyado por su partido, y dimitió.

Fran Hervías ha confesado que tal pacto fue conocido tanto por la dirección de Ciudadanos como por la dirección regional y nacional del PP. El portavoz naranja en Granada, Manuel Olivares, lo ha confesado con estas palabras recogidas por Diario Sur de Granada: "Mis padres me enseñaron que la responsabilidad tenemos que ejercerla cada uno y lo que yo conteste hoy aquí es mi responsabilidad. Me enseñaron a que no había que mentir, a que había que decir la verdad sobre todo y tengo que decir que es tal y como ha contado Fran Hervías. Tengo que reconocer que eso fue así", dijo.

Pero con ello ha contradicho clara y rotundamente a su alcalde, Luis Salvador, que ayer mismo seguía negando la existencia de tal pacto. Su versión es que fueron Teodoro García Egea por el PP y el ya citado Hervías por Ciudadanos quieren cerraron un pacto por la alcaldía de cuatro años de duración pero niega que él y Sebastián Pérez cerraran un acuerdo para compartir la alcaldía dos años cada uno.

El PP andaluz reconoció que nunca hubo un texto del acuerdo de gobierno y que se prefirió dar la alcaldía a Ciudadanos para evitar tensiones en la ciudad. Pero ayer mismo José Antonio Nieto, portavoz del PP en el Parlamento andaluz dijo, y recoge Europa Press, que, aunque desconoce que se acordara compartir la alcaldía, lo que se pactara en el Ayuntamiento de Granada entre su partido y Cs se tiene que "cumplir".

Igualmente el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha exigido a Ciudadanos que aclare las posturas y manifieste un criterio unitario acerca de si hubo un pacto de "dos más dos" años en la alcaldía al inicio del mandato. El primer teniente de alcalde, Luis González (PP), ha pedido explicaciones a Luis Salvador tras la confesión de Hervías y Olivares de que, en efecto, el pacto se produjo.