Juan Bravo: "Lo único que piensan es en subirnos los impuestos"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto a las distintas CCAA en pie de guerra por la falta de transparencia sobre el plan de recuperación y resiliencia que tiene que presentar a la UE para recibir los fondos prometidos. Este plan compromete unos 140.000 millones de euros que están condicionados a una serie de reformas.

En el programa La Noche de Dieter de esRadio el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha señalado que las distintas comunidades autónomas desconocen "todo de los mecanismos de recuperación y resiliencia" y que "el Gobierno da aquella información que considera que debemos tener o no". También se ha quejado de que la secretaria de Estado dijo en la conferencia sectorial que "habían tenido casi 100 reuniones con Bruselas y, evidentemente, las CCAA no tenemos ni idea de cuándo se han producido ni de qué temas son los que se han tratado".

Para el consejero andaluz "no es el único caso" de falta de trasparencia y unidad con el Gobierno. Ha señalado que "la cogobernanza no existe y realmente se trata de un Gobierno más centralista que nunca que para nada comparte y confía en las CCAA". "Si no informa a la oposición y a las CCAA esto se está haciendo de manera unilateral", ha destacado.

Sobre esta cogobernanza "fingida" ha indicado que están seguros que el documento de España Puede "no es lo que se va a enviar a Europa, se va a enviar muchísima más documentación que entendemos que deberíamos tener o conocer las CCAA". Juan Bravo ha destacado que en ese documento "estamos diciéndole a Europa en qué vamos a utilizar 140.000 millones de euros".

"En muchos casos somos las CCAA las que tenemos la responsabilidad de ejecución porque el Gobierno se la ha quitado de encima. En ese sentido a nosotros no nos facilitan esa información que también aprovechamos ayer para pedirle. Queremos saber con qué CCAA se han reunido y qué temas han hablado. Nadie dijo que hubiesen hablado con ellos. No hay cogobernanza, no hay transparencia y eso, sin duda, no gusta", ha añadido Bravo. El consejero asegura que no sólo las CCAA del PP están disconformes "sino al conjunto de CCAA donde la queja fue generalizada".

Primera parada: subida de impuestos

El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía también ha destacado que al Gobierno de Pedro Sánchez lo primero que le importa es subir los impuestos. Ha dicho que "en el plan España Puede se habla de las reformas y cita reformas en el sistema sanitario, en educación o en justicia que son competencias que en gran parte tenemos las CCAA". "A nosotros nadie nos lo ha planteado ni los términos en las que están trabajando", añade.

"A ellos les está saliendo la hoja de ruta como se esperaban. Sin comunicar la información ni hacer copartícipe a las CCAA y solamente imponiendo sus criterios", ha afirmado el consejero andaluz. Ha contado que "el plan había que presentarlo como muy tarde el 30 de abril". En este sentido ha indicado que "el país con más contagios, más desempleo y más caída del PIB de toda Europa es España" y que por esos motivos cree que "no deberíamos ser como los malos estudiantes y presentar el informe el último día y a última hora". "Creemos que requiere un trabajo, primero conjunto y en segundo lugar que debiera estar ya para presentarse. Y con fundamentos sólidos", ha apuntado.

Sobre las reformas ha dicho que "cuando hablan de reformas la primera a la que hace referencia la ministra María Jesús Montero es la fiscal". Juan Bravo ha destacado que este Gobierno "lo único que piensan es en subirnos los impuestos" y que para ellos "eso es lo más importante".

"La primera reforma que ha hecho ella en sus declaraciones es la fiscal, no ha hecho referencia a la reforma de la administración, a eliminar duplicidades o a facilitar el establecimiento de empresas, esas no son importantes", ha indicado. Para el Gobierno "la importante es la fiscal" que es "justo la única que le está diciendo Bruselas, la OCDE, el Banco de España que no es el momento de subir impuestos". Para el consejero "eso pone muy en evidencia que su plan le está saliendo como ellos quieren que no quiere decir que sea lo mejor para España. Nunca ha sido la solución subir los impuestos en un momento de crisis".

"El Gobierno, por desgracia, va a hacer lo que le interese al Gobierno y no a los españoles" ha contado Juan Bravo. Para el consejero de Hacienda andaluz Sánchez y sus ministros "piensan primero en sí mismos que en lo que es mejor para los españoles".