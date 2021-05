La primera "cosa rara" de las primarias andaluzas: altas de afiliados inexplicadas en un pueblo de Córdoba

No es la primera vez que a Pedro Sánchez se le relaciona con el fraude en unas elecciones internas socialistas. Ahora, en las primeras horas de la precampaña electoral de las primarias andaluzas, salta de nuevo un escándalo en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). El secretario general de la agrupación local del PSOE, José Ignacio Expósito ha denunciado que el viernes pasado su agrupación pasó de tener 75 afiliados a tener 45 más por orden de Ferraz.

La cosa ocurrió por correo electrónico remitido por la sección de afiliación de la dirección de Ferraz. En dicho correo se le informaba de que había 45 fichas de nuevas altas de afiliación en la localidad. Esto es, 45 personas habían decidido afiliarse a la agrupación local de Peñarroya-Pueblonuevo pero en Madrid, no en el pueblo.

La cantidad de votos no es baladí, porque de tener como media unos 75 afiliados en los últimos años pasa a tener 120, un incremento del más de 50 por ciento, sin saberse bien cómo se ha logrado tal hazaña.

Según explica Diario Córdoba, el secretario de la agrupación, José Ignacio Expósito, ha calificado de "sorpresa" lo sucedido este viernes, día 6 de mayo, establecido por el PSOE federal para el cierre de los censos para las primarias socialistas. "Un caso puntual, vale, pero 45 de golpe, no", dijo añadiendo que nadie en la agrupación tenía "ni idea" de esas 45 altas.

Es más, precisó que "preguntamos al provincial y por allí tampoco habían llegado", dice. Además aunque aún no ha podido identificar a todas las personas del listado, dice que "al menos 3 o 4" no son de Peñarroya. O sea, que el asunto de los intrusos no es sólo cosas relacionadas con los ERE, sino que se aplica asimismo a los censos electorales internos del PSOE.

Aunque estatutariamente, la afiliación de cualquier simpatizante puede producirse bien a través de las agrupaciones, de las sedes provinciales, o en comunicación directa del interesado con el federal (afiliación directa).

Pero añade Expósito que "en ningún momento se establece que la manera de afiliarse al partido es enviar un paquete de fichas bien por correo o email directamente al área de afiliación federal". Por si fuera poco, en los estatutos federales "están prohibidas las afiliaciones masivas" que alteran de forma drástica la composición de la agrupación.

La agrupación de Peñarroya-Pueblonuevo afirma que no va a permitir que "se alteren los censos de votación con tácticas mafiosas" porque "creemos en un proceso limpio, que no esté viciado desde su inicio, con la única intención de que gane la candidatura del aparato federal". finaliza exigiendo unas primarias limpias, "un militante un voto; no a las imposiciones, y sí a la autonomía de los andaluces". El secretario local de los socialistas de Peñarroya-Pueblonuevo ha anunciado que pedirá aclaración a Ferraz sobre quién ha remitido el correo electrónico con la adición masiva de afiliados.

Pedro Sánchez ya fue acusado de irregularidades electorales en 2016, precisamente en su confrontación con Susana Diaz. Según se supo entonces, los sanchistas intentaron que fracasara el Comité Federal que pedía su dimisión para que Sánchez continuara siendo el secretario general del PSOE, a pesar de la oposición de la mayoría de la Ejecutiva.

En un momento del proceso, los sanchistas forzaron una votación en una urna sobre la celebración de un congreso extraordinario que fue considerada un fraude y un pucherazo por tratarse de una urna situada tras un biombo sin las mínimas garantías democráticas. El descubrimiento del intento de adulteración del proceso provocó un escándalo y terminó dividiendo a los sanchistas que finalmente perdieron y Sánchez fue defenestrado.