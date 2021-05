Bendodo, sobre los menas en Ceuta: "No estamos dispuestos a que se convierta en un problema de Andalucía"

El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha hablado en Es la Mañana de Federico de lo sucedido en Ceuta y, tras la amenaza de Vox de dejar de apoyar a su gobierno si se asume a los cientos de menores que han cruzado la frontera en Ceuta, ha asegurado que desde la Junta "no estamos dispuestos a que una dejadez del Gobierno nacional se convierta en un problema de Andalucía".

Bendodo además ha recordado que "nos quitaron la ayuda" que daba el Gobierno para acoger a los menores no acompañados conocidos popularmente como menas y ha asegurado que "queremos que los menores no acompañados de Marruecos se queden en Marruecos", si bien ha asumido que "si llegan a Andalucía las normas españolas les dan ciertos derechos" que desde la Junta no pueden negarles. "Es un drama", ha reconocido el consejero de Presidencia andaluz que cree que "esta cuestión hay que trabajarla de origen".

El consejero andaluz ha explicado que "no nos parece bien que Marruecos lance a la aventura a 1.500 menores" porque eso es algo "malo para Marruecos, para España y también para estas personas" y además ha negado que "ni mucho menos" la Junta de Andalucía haga "efecto llamada" ninguno.

Bendodo ha reclamado también que "las vías diplomáticas se refuercen y se eviten estas cosas" y también ha asegurado que "echamos de menos mayor firmeza del Estado" y "una mayor nitidez de la UE defendiendo a nuestro país". Además, ha destacado que "la diplomacia española ha fracasado con Marruecos, con EEUU y con la Unión Europea".