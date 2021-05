El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha asegurado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que el gobierno que preside Juan Manuel Moreno junto a Ciudadanos es "estable" y que su intención es agotar la legislatura. El adelanto electoral en la Comunidad de Madrid que supuso que Isabel Díaz Ayuso consiguiera una gran mayoría no ha tentado al gobierno andaluz para hacer lo propio.

En este sentido Bendodo ha recordado que en Andalucía por ley no se pueden celebrar elecciones durante los meses de "julio y agosto" y que haber hecho ese adelanto justo después del éxito de Ayuso en Madrid hubiera supuesto que los comicios fueran en septiembre lo que daría para "una campaña larguísima de cuatro meses".

Además ha resaltado que en contra de lo que sucedió en Madrid en Andalucía hay "estabilidad" con sus socios de gobierno. Bendodo ha contado que han estudiado "los procesos adelantados" y que saben que "todo proyecto electoral que se adelanta no justificado la ciudadanía no lo entiende. No tenemos una razón de peso para adelantarlas", ha remarcado.

Sobre la situación de Ciudadanos en Andalucía el consejero de Presidencia de la Junta ha dicho que "Andalucía da un mensaje al conjunto de España de estabilidad" y que su gobierno es el origen de "todos los pactos con Cs y Vox que se han replicado en otras CCAA". Para Bendodo "el acuerdo con Cs funciona" y que el partido de Juan Marín "se siente mucho más cómodo" con el PP que co el PSOE porque "las políticas son más comunes". "Los compromisos son estables y el camino de cambio lo mantenemos los dos", ha añadido.

El consejero andaluz también ha señalado que "nosotros no vamos a incorporar a nadie de Cs antes de las elecciones para dar estabilidad". Ha recordado que el PP es "un partido de puertas abiertas" pero "de momento" no van a incorporar a nadie de la formación naranja.

El PSOE de siempre

Elías Bendodo también ha hablado del PSOE andaluz que se encuentra inmerso en las primarias para elegir líder en Andalucía. Ha indicado que "tiene una oportunidad de oro para renovarse de verdad". En este sentido el consejero de Presidencia ha recordado que "Susana Díaz y Juan Espadas llevan toda la vida en esto" y que "los dos han estado en consejos de Gobierno votando ayudas de los ERE".

"Andalucía pasó página de toda esta historia y lo que ha propuesto el PSOE es lo mismo", ha remarcado Bendodo. Ha asegurado que ambos candidatos representan al "socialismo de siempre que tanto daño hizo a Andalucía".

Andalucía le da "la vuelta al calcetín"

El consejero de Presidencia del gobierno andaluz ha reconocido que "todavía la inercia de la administración se mantiene pero poco a poco vamos cambiando". Elías Bendodo piensa que "es un periodo insuficiente para hacer todo lo que queríamos hacer" y poder "darle la vuelta como un calcetín" a la administración socialista.

"Ya no se habla de corrupción ni de infierno fiscal ni de los chiringuitos sino de una administración que funciona y paga en tiempo y forma", ha destacado Bendodo que ha contado que "el mes que viene pasará algo histórico: Andalucía será la CCAA que más autónomos tenga. Hemos superado a Cataluña".

Bendodo ha recordado que después de casi cuarenta años de socialismo la administración andaluza estaba "hecha unos zorros" y que "el déficit era un mal endémico". Ahora, ha señalado el consejero de Presidencia "hay superávit" y "bajando impuestos hemos conseguido recaudar más". "Ellos suben los impuestos para engordar la administración y nosotros dejamos el dinero en el bolsillo de los contribuyentes y recaudamos 600 millones más", ha apuntado.

"Venimos de muy atrás y venimos a recuperar todo el daño que hicieron y en dos años y medio no da tiempo", ha dicho Bendodo que reafirma la intención de mantener la legislatura hasta finales de 2022. También ha comentado algunos de los logros que han conseguido durante este tiempo como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, el cierre de chiringuitos y entes o la eliminación del centralismo. En este sentido ha afirmado que "ahora se mira a las ocho provincias por igual" y que han conseguido desbloquear "proyectos históricos" por toda Andalucía.