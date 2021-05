Vox retira su apoyo al Gobierno de Andalucía por acoger a 13 menas de Ceuta

Vox rompe definitivamente con el Gobierno de PP y Cs en Andalucía, después de que se haya comprometido a acoger 13 menas procedentes de Ceuta. El partido de Abascal cumple así su amenaza al anunciar que no volverá a apoyar ninguna iniciativa, salvo aquellas ya firmadas entre los tres partidos en el acuerdo de investidura y los presupuestos autonómicos.

"Se abre un nuevo tiempo", ha advertido su portavoz en Andalucía, Manuel Gavira, en declaraciones a Canal Sur, donde ha explicado que no apoyarán ninguna moción de censura de la izquierda para hacer caer al Gobierno de Juanma Moreno, pero sí le retiran definitivamente su apoyo. "Cualquier iniciativa que no lleve la firma de Vox, no será apoyada", ha dicho.

Esto implica que sólo se comprometen a sacar adelante las medidas ya pactadas o aquellas que se ajusten al programa de Vox, como una reducción de impuestos, el pin parental, la derogación de leyes sobre violencia de género o contra la inmigración ilegal. El resto de iniciativas que PP y Cs pretendan sacar adelante no prosperarán ya que todas requieren del apoyo de Vox.

"El Gobierno ahora es frágil"

"Lo que hemos sufrido en Ceuta es una invasión", ha criticado con dureza Gavira, acusando a Marruecos de "abrir la puerta". "Nosotros no vamos a ser cómplices de eso, el Gobierno de Moreno Bonilla puede tomar sus decisiones pero tendrán consecuencias", ha advertido el portavoz de Vox.

Gavira ha insistido en reclamar un adelanto de elecciones en la comunidad, como viene haciendo desde la moción de censura de Cs en Murcia, a pesar de la negativa de Moreno Bonilla a convocar ahora comicios, y ha insistido en pedir el cese o dimisión de la consejera de políticas sociales de Cs, Rocío Ruiz, que prometió acoger a los menores de Ceuta, luego rectificó y finalmente ha anunciado que recibirán a 13.

"La estabilidad del Gobierno de Andalucía ya no existe porque no van a contar con el apoyo de Vox a cualquier iniciativa que no lleve nuestra firma o hayan acordado con nosotros en la investidura o los presupuestos". "A partir de este momento el Gobierno es frágil", ha recalcado.

Vox marca distancias con el PP

Vox cambió recientemente a su portavoz en esta comunidad, Alejandro Hernández, por Manuel Gavira, para ir poco a poco distanciándose del PP y marcar perfil propio de cara a una posible convocatoria de elecciones, después de más de dos años sosteniendo al Gobierno de Jaunma Moreno. Lo ocurrido en Ceuta les brinda la oportunidad de potenciar sus diferencias con los populares.

El anuncio de ruptura tiene lugar apenas unas horas después de que Santiago Abascal protagonizara un acto de Vox en Córdoba junto al anterior portavoz del partido y presidente provincial, Alejandro Hernández, y la portavoz a nivel nacional, Patricia Rueda, en el que congregaron a cientos de personas.

La visita a Córdoba se producía después de estar en la frontera de El Tarajal para apoyar a los ciudadanos de Ceuta y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.