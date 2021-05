La ruptura de Vox con el PP añade presión a Juanma Moreno para que adelante elecciones en Andalucía

El terremoto sufrido esta semana por el gobierno español tras el grave desafío de Marruecos puede tener en los próximos meses secuelas en territorios como Andalucía. El pasado jueves, el grupo de Vox en esa comunidad decidió romper con el Gobierno de PP y Cs, después de que el Ejecutivo liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla aceptase acoger a 13 menas procedentes de Ceuta.

Se trató, eso sí, de una ruptura parcial, ya que el partido de Abascal no volverá a apoyar ninguna iniciativa, pero sí mantendrá su respaldo a aquellas ya firmadas entre los tres partidos en el acuerdo de investidura y los presupuestos autonómicos de 2021. Sin embargo, los de 2022 no contarán con el respaldo necesario de Vox, según confirman fuentes del partido que niegan contactos con el PP para negociarlos.

En la Junta de Andalucía no ha cundido el pánico tras el ultimátum. Aseguran estar "tranquilos" porque las actuales cuentas públicas están aprobadas y, si los de Abascal cumplen su amenaza, podrían prorrogar los presupuestos hasta el 2022.

Vox no apoyará la nueva Ley de salud

Eso sí, sin el respaldo de la formación de Santiago Abascal en Andalucía, la Junta no podría proceder con otros planes como la reforma exprés de la ley autonómica de salud pública en los próximos días, que Vox va a rechazar.

Aunque los de Moreno logren el apoyo del PSOE o de Adelante Andalucía, con los que están negociando en estos momentos, no sería suficiente ya que tendría que hacerse por lectura única con la unanimidad de todos. La previsible ausencia del partido de Abascal, obliga a su tramitación de forma ordinaria en otoño.

Se trata de una piedra en el camino de la Junta que podría repetirse en otros ámbitos y con la que no contaban. Hasta ahora, tras la moción de censura en Murcia y la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones en la Comunidad de Madrid, Moreno Bonilla había descartado la posibilidad de adelantar unas elecciones en esa comunidad que están previstas para finales de 2022. Con el nuevo escenario, podría verse obligado a un adelanto que, en ningún caso, sería antes de otoño ya que la ley andaluza impide que haya elecciones en julio o agosto.

El PP se mantiene en el "no" por ahora

En una entrevista en Telecinco el pasado jueves, el presidente andaluz aseguró que recibía "presiones de sectores sociales" para anticipar comicios, pero que esa no era su intención. Desde su entorno mantienen esta versión. Dicen que "no está en sus planes más inmediatos" pero no lo descartan si en los próximos meses se produce una "pérdida de estabilidad". Y la ruptura de Vox puede ser una de las razones de esta "pérdida".

Otra de las razones que podrían animar a los populares andaluces a este adelanto electoral, si sufren un bloqueo de la acción de su Gobierno, es que las encuestas les dan una mayoría absoluta y que los socialistas están descabezados en esa comunidad. En estos momentos, el PSOE andaluz está tratando de rearmarse con las primarias que decidirán si la formación la lidera Susana Díaz o el candidato de La Moncloa, Juan Espadas.

En Vox también se están produciendo movimientos en este sentido. El partido ha iniciado un tour por todas las provincias andaluzas para exigir la convocatoria anticipada de elecciones bajo el argumento de que el Parlamento no representa el sentir actual de los ciudadanos ante la posible desaparición de Cs.

Santiago Abascal ha estado esta semana en Córdoba y regresará el domingo a Sevilla acompañado, en todo momento, por su portavoz a nivel nacional y diputada por Málaga, Patricia Rueda, que suena como posible candidata del partido en Andalucía. Un movimiento al que se suma el cambio en la portavocía andaluza que está ahora en manos de Manuel Gavira.