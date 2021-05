La invasión de Ceuta por parte de Marruecos ha abierto una crisis entre Vox y PP por los menas que tendrán que ser acogidos por las distintas CCAA. En Andalucía el recién estrenado portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, aseguró que dejarían caer el Gobierno de Juan Manuel Moreno si acogían a los menores marroquíes.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Gavira ha dicho que las administraciones no cumplen "los acuerdos bilaterales" y que tanto PP como PSOE siguen incidiendo "en las políticas que nos han llevado a esta situación". Vox exige que "se cumpla con la obligación de devolver a los hijos a sus padres".

Manuel Gavira ha remarcado que "nadie cumple con la normativa vigente. ¿De qué estamos hablando? ¿De incumplir las leyes, los acuerdos? La gente tiene que saber que esto es una invasión, que es un desafío". El líder de Vox en Andalucía ha dicho también que "no es respetable que dentro de España haya personas que no respeten el orden jurídico español. Uno tiene que explicar a los españoles por qué el orden jurídico no se respeta".

El líder de Vox en Andalucía ha dicho que "si el Estado hubiese estado presente en Ceuta esta invasión no se hubiese realizado" y por eso cree que "tenemos que hacer seguras Ceuta y Melilla" porque así "estaremos lanzando un nuevo mensaje a los marroquíes de que España se va a defender". Piensa que PP y PSOE "siguen con el mismo rumbo de políticas erráticas que nos han llevado a esta situación" y que es un problema "de complejos" del Gobierno de España.

Elecciones en Andalucía en otoño

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía está convencido de que habrá elecciones en Andalucía este otoño. Gavira está "seguro" de que las elecciones se van a adelantar aunque él querría que fueran "antes". Sin embargo, la legislación andaluza impide que se celebren comicios en los meses de julio y agosto, como contó el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, en esRadio.

Manuel Gavira ha criticado que el Gobierno de Andalucía incumple algunos puntos del acuerdo de investidura con Vox y que esta cuestión hace que se replanteen "el tipo de acuerdo" que firmaron con el PP. Además, ha señalado que "Andalucía tiene que saber que Moreno es presidente por los votos de Vox" y que "el Gobierno de Andalucía quiere dejar caer sobre nosotros sus incumplimientos". Gavira ha indicado que "esta situación se ha generado por las irresponsables declaraciones de una consejera de Cs, Rocío Ruiz, que hizo un llamamiento a los menores de Marruecos. No recuerdo un efecto llamada como este".

Sobre la situación de Ciudadanos en Andalucía ha señalado que "siempre nos ha preocupado la inestabilidad de Cs". También les preocupa que "en esos últimos movimientos puedan aliarse con el PSOE". En este sentido ha apuntad que no quieren "un Gobierno que descanse en el PSOE porque siempre hemos sido los últimos".