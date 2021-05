PP y Vox escenifican su ruptura en Andalucía entre duros reproches

Vox ha consumado, esta vez sí, su ruptura con el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, tumbando el mismo día dos proyectos clave para Juanma Moreno, tal y como adelantó Libertad Digital: la Ley de Salud Pública y la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Ésta última con polémica porque los de Abascal se abstuvieron en la enmienda a la totalidad planteada por Adelante Andalucía a la propuesta de PP y Cs, bloqueando así la acción del gobierno.

Desde la Junta de Andalucía, su presidente, Juanma Moreno, ha explicado a Vox este que la "LISTA ponía fin al caos urbanístico y simplificaba la normativa. Alinearse con la izquierda hace que, por ahora, siga vigente una norma socialista de hace 20 años. No es razonable anteponer intereses de partido a los andaluces, que nos piden vacunar y recuperación económica", afirmaba en Twitter y en el pleno.

La LISTA ponía fin al caos urbanístico y simplificaba la normativa. Alinearse con la izquierda hace que, por ahora, siga vigente una norma socialista de hace 20 años. No es razonable anteponer intereses de partido a los andaluces, que nos piden vacunar y recuperación económica. pic.twitter.com/h1Uceb1JfB — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 27, 2021

La consejera Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha explicado también este jueves que Vox debe explicar su "cambio" de posición ante el proyecto de la LISTA, ya que trasladó a la Junta que iba a apoyar su tramitación en el Parlamento. "No entiendo el cambio de actitud", ha explicado en Canal Sur, reprochando a Vox "anteponer los intereses partidistas al interés general".

Desde Vox, su diputado por Córdoba, Alejandro Hernández, defiende que la norma no resuelve los actuales problemas de los ciudadanos pero a nadie se les escaña el contexto en el que se produce el rechazo, en plena ruptura de su partido con el gobierno andaluz para intentar forzar unas elecciones anticipadas. "Es incompatible plantear la exigencia de unas elecciones con la tramitación de una ley de tanto calado como es esta", admitía Hernández al explicar su postura.

El portavoz del partido en Andalucía, Manuel Gavira, se sumaba a los reproches y recordaba al PP y que todavía no ha cumplido los compromisos adquiridos con Vox en materia migratoria, detonante de la ruptura por el acogimiento de 13 menas de Ceuta.

Por su parte, la consejera de Fomento ha dicho que el gobierno no tira "la toalla" y hablarán con Vox y con el PSOE-A sobre la posibilidad de volver a llevar la ley al Parlamento, porque se merece una "segunda oportunidad", ya que es un texto "solvente que viene como agua de mayo a ayudar a la reactivación económica".

"Vox tendrá que explicarlo"

La polémica se ha extendido también a Madrid. El número dos del PP, Teodoro García Egea, aseguraba que "los ciudadanos van a castigar a los partidos que entorpezcan el crecimiento de las regiones que ahora mismo están creando empleo". El secretario general de los populares añadía que "si Vox ha decidido ir en contra de una ley que trata de poner fin a 40 años de socialismo eliminando burocracia, van a ser ellos lo que van a tener que explicarlo".

Por su parte, la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha referido al origen de la polémica, al aviso de Vox de que no apoyaría más medidas del Gobierno andaluz si los de Juanma Moreno acogían la cuota de menores no acompañados de Ceuta. "Las líneas de los derechos fundamentales de los menores no pueden ser vulneradas y todavía menos exigirle a un gobierno autonómico que incumpla la legalidad vigente. Que al independentismo le funcione con el PSOE que lidera Sánchez es una cosa, pero el PP tiene muy claras las líneas rojas y los derechos de los menores no acompañados están por encima del ataque político".

Vox ya advirtió a PP y Cs de que el resto de legislatura se limitaría a cumplir con los acuerdos ya firmados, como las partidas aprobadas en los presupuestos autonómicos de 2020, pero no así las nuevas propuestas que el gobierno quisiera sacar adelante ni las cuentas de 2021, para presionar y que el presidente, Juanma Moreno, convoque elecciones anticipadas cuanto antes. La formación viene alertando desde hace tiempo de que "Cs es un animal herido" que no genera confianza y criticando que el actual Parlamento andaluz no representa el sentir actual de los ciudadanos.