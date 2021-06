El PP de Granada pide "un poco de dignidad" al alcalde "atrincherado" de Cs

La crisis política que está sufriendo la ciudad de Granada se ha agravado después de que todos los concejales del PP abandonasen al alcalde, Luis Salvador (Ciudadanos), y amenaza con extenderse al resto de la región aunque desde la Junta aseguran ambos socios de gobierno que es un asunto local.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente del PP en Granada, Francisco Rodríguez, ha contado cómo se ha llegado a este choque entre PP y Cs y en qué situación se encuentra ahora el alcalde de la ciudad. Rodríguez ha relatado que después de las elecciones de 2019 quedaron dos bloques a izquierda y derecha de los cuales el segundo tenía más concejales. PP y Cs llegaron a un acuerdo en el que se elegía a Luis Salvador como alcalde pero a los dos años se cambiaba por el de los populares.

Sin embargo dos años después el alcalde ha incumplido lo pactado con el expresidente del partido, Sebastián Pérez, que abandonó el PP pero no dejó su acta en el ayuntamiento. "En Granada nunca se ha entendido que hubiera un alcalde con tan poco apoyo popular" ha indicado Francisco Rodríguez recordando que el partido naranja sacó cuatro concejales en 2019.

"No nos ha quedado más remedio que irnos del Gobierno. ¿Lo que más nos ha impactado? Que sus propios concejales lo han abandonado porque no creen en su proyecto. El alcalde de Granada sólo tiene un concejal", ha explicado el presidente del PP sobre el movimiento de su formación que busca que Luis Salvador dimita.

El problema que ha surgido es que el regidor granadino está "cerrado en banda" y se niega a dimitir, por lo que la presión sigue aumentando. El presidente del PP en Granada cree que "no tiene más remedio que dar un paso a un lado" porque "un alcalde no se puede atrincherar con un solo concejal para gestionar una ciudad como Granada".

Otra de las opciones que están sobre la mesa es que el PSOE haga una moción de censura junto a Cs y le apoye Podemos. Cree el presidente del PP que "si en Granada apoyara Cs al PSOE, apaga y vámonos". En este sentido ha afirmado que "Cs es un proyecto que está agotado. En la última encuesta de la Junta de Andalucía, pasan de 20 diputados a 1".

El pacto verbal del turno entre formaciones

Francisco Rodríguez también ha comentado que cuando PP y Cs pactaron en 2019 gobernar la ciudad de Granada y que el alcalde fuera Luis Salvador se hizo de manera verbal. Cree que "fue una torpeza tremenda que no entendemos cómo se pudo cometer. No entendemos cómo no se puso por escrito".

El presidente del PP en Granada espera que Luis Salvador tenga "un poco de dignidad" para dejar el cargo y piensa que "si el documento existiera, Cs ya lo hubiera sacado".