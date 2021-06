Moreno dice a Sánchez que agotará la legislatura pese a que le convendría "adelantar a otoño"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido recibido en La Moncloa de manera oficial por primera vez desde su toma de posesión por Pedro Sánchez. En esta reunión ha reclamado que "active" la Comisión Bilateral de Cooperación entre la comunidad autónoma y el Estado para abordar "asuntos pendientes" y, "especialmente, los más candentes, como los fondos europeos" para la recuperación tras la pandemia de Covid-19, así como que cree "un fondo compensatorio que de manera progresiva, año tras año, vaya compensando el déficit" que el Gobierno andaluz cree que el Estado tiene acumulado con la región, y que cifra en 10.835 millones de euros.

Moreno ha definido la reunión como "cordial" y entre los asuntos tratados ha estado el "fundamental" de la financiación autonómica, "uno de los grandes problemas que tenemos en el país" y que "de manera muy especial lo sufre de manera directa Andalucía", según ha subrayado el presidente andaluz.

Desde el Gobierno andaluz atribuyen concretamente al Estado un "déficit" acumulado con la comunidad autónoma de "en torno a 10.835 millones de euros", que sería resultado de sumar los "9.651 millones que desde 2009 Andalucía ha dejado de percibir" con el modelo de financiación autonómica aprobado entonces con "1.200" millones de Fondos Covid cuyo reparto "no ha sido equitativo", en opinión de Moreno.

El presidente de la Junta ha urgido así a Sánchez a que "de una vez por todas nos pongamos" a la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica que procure "un equilibrio" y que "no genere perjuicios a comunidades autónomas tan importantes como Andalucía".

Además de "la creación de un fondo compensatorio que, de manera progresiva, año tras año, vaya compensando ese déficit que se ha ido generando" con Andalucía, el presidente de la Junta ha pedido al del Gobierno que "se active" la citada mesa de cooperación bilateral entre administraciones que contempla el Estatuto de Autonomía andaluz para "tratar todos los asuntos pendientes" por parte de ambas y "especialmente los más candentes, como los fondos europeos" de recuperación.

Moreno agotará la legislatura

En la rueda de prensa posterior el presidente de la Junta ha señalado que ha trasladado al presidente del Gobierno su "voluntad y determinación" de agotar la legislatura pese a que, en su opinión, un adelanto electoral en la comunidad llegaría en unas "condiciones inmejorables" para sus intereses particulares y los de su partido, el PP, para los que sería "positivo" convocar en otoño.

"Siempre que tenga una mayoría parlamentaria suficiente, mi voluntad y determinación es agotar la legislatura en Andalucía", ha contado Moreno que le ha dicho a Pedro Sánchez. El presidente de la Junta ha insistido en la idea de que, "salvo que mañana no encuentre apoyo parlamentario para sacar adelante decretos, leyes, Presupuestos, que me sienta acorralado" en el Parlamento y se vea "forzado a un adelanto" electoral, cree que su "obligación como presidente no es pensar en mi interés particular", sino en el del conjunto de los andaluces.

En esa línea, el también presidente del PP-A ha comentado que, "probablemente, dada la coyuntura actual, lo más positivo" para sus propios intereses y los de su partido "sería adelantar a otoño" las elecciones, porque "tenemos a un PSOE que acaba de salir de una crisis, con un liderazgo que no está consolidado, unas encuestas que son positivas" para sus intereses, "vamos a acabar el plan de vacunación" y "este verano va a haber un repunte económico y social".

"Las condiciones son inmejorables para ir a unas urnas", ha resumido Moreno antes de apostillar que, "por encima de pensar en los intereses particulares o los de mi partido están los intereses de los andaluces, a los que no les interesa que, ahora estamos saliendo de una crisis sanitaria y que tenemos que reconstruir nuestra economía, hagamos una parálisis de cuatro o cinco meses para sacar los megáfonos y las pancartas e irnos a una campaña electoral".

Moreno ha agregado que así se lo ha trasladado también "a todos los grupos parlamentarios" en Andalucía, "algunos de ellos que son muy insistentes con el adelanto electoral", según ha apostillado. "Mientras yo pueda, voy a anteponer los intereses de Andalucía y los andaluces a los míos particulares y quiero agotar la legislatura", ha zanjado el presidente de la Junta.

No quiere "corregir" a Ayuso

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha comentado una de las polémicas de la semana tras las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre el papel del Rey en la firma de los indultos a los golpistas presos.

Moreno ha pedido "preservar al máximo" la figura de neutralidad política del Rey Felipe si bien ha querido dejar claro que no quiere "corregir" a su compañera mandataria autonómica popular. También ha recalcado que, en un país "tan complejo, toda la sociedad tiene que hacer un esfuerzo para dejar al Rey siempre al margen de las disputas políticas".

Eso sí, ha puntualizado que "cada uno es libre en la sociedad y en el PP" para pensar de cualquier manera. "No estoy para corregir sobre las palabras que ha dicho Ayuso", ha añadido Moreno, que ha recordado que el Rey firme esos posibles indultos o las leyes "no le convierte en autor de las leyes".

"Queda muy claro, el Rey sabe sus funciones, pero vuelvo a repetir, que firmara los indultos no le convertiría en el autor de esos indultos, es su función constitucional, es su obligación, es el único comentario que tengo que hacer", ha apostillado el presidente andaluz al ser preguntado por estas declaraciones de Ayuso.

Durante su comparecencia de prensa, Moreno también ha sido preguntado por las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asegurando que los indultos a los condenados por el 1-O serían bienvenidos si llevan a "que las cosas se normalicen". A este respecto, Moreno ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones del presidente de la patronal, pero sí que se ha vuelto a posicionar en contra de estos indultos señalando que estos encarcelados "no se arrepienten" y que, por tanto, "no son útiles".

"Ese es el problema que tenemos, no se da el objetivo que persigue el Gobierno y creo que no se va a poder conseguir", ha subrayado Moreno tras su encuentro con Sánchez. "Si me dijeran mañana los partidos independentistas que con los indultos se acaba para siempre todo el movimiento de inestabilidad, de confrontación, de bronca del independentismo, pues habría que pensárselo, pero es que esos señores quieren volver a incidir en el proceso de independencia", ha sentenciado.