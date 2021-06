Tres concejales de Cs en Jaén rompen con el PSOE por los indultos a los golpistas presos

La situación de Ciudadanos en Andalucía es cada vez más tensa. A la negativa de dimitir del alcalde de Granada, Luis Salvador, se ha unido ahora la ruptura de parte de los concejales que apoyaban al gobierno de Jaén y su salida del Ayuntamiento. En su momento, Cs rechazó formar equipo de gobierno con el PP y Vox, que sumaban mayoría. Ahora se vuelve a abrir la puerta a nuevas sumas aritméticas en la corporación donde el PP tiene ocho concejales, dos tiene Adelante Jaén y el PSOE, tiene once.

De los cuatro miembros de Cs que apoyaban al alcalde socialista, Julio Millán, sólo se ha quedado la actual concejal de Hacienda, María Orozco. El alcalde de Jaén ha firmado el cese de los tres concejales así como de sus cinco asesores en el Ayuntamiento. De esta forma, los once concejales del PSOE gobernarán en minoría con la concejala de Cs y tal y como ha señalado el alcalde deberán acudir a apoyos puntuales con el resto de fuerzas para sacar adelante temas y proyectos municipales.

En una rueda de prensa los tres concejales han asegurado que no abandonarán su acta y que su intención es pasar a la oposición, al tiempo que han descartado formar parte de una moción de censura a pesar de que desde el PP en el Ayuntamiento de Jaén ya se les ha planteado esta posibilidad. Para el PSOE se trata de "maniobras sin pudor y a plena luz del día" de la portavoz de Cs, María Cantos, y dos de los otros tres concejales de la formación naranja con el PP para llegar a la Alcaldía mediante una moción de censura que ha resultado "fallida".

Por su parte el PP de Jaén a través del portavoz del Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de la ciudad y vicesecretario de la capital, Manuel Bonilla, ha pedido al PSOE que "no metan al Partido Popular en sus problemas internos", al tiempo que no ha cerrado la puerta a una moción de censura "si se dieran las condiciones jurídicas y políticas".

Según ha indicado Bonilla en un comunicado, lo que tendría que hacer el PSOE es "arreglar sus líos internos en el Gobierno municipal en lugar de mirar para otro lado y echarle la culpa al PP". "A nosotros que nos dejen al margen", ha exigido.

Los indultos y más motivos

En el comunicado con el que anunciaron su decisión señalaban que "tres concejales del grupo municipal de Ciudadanos han roto con el gobierno, pero no todos. Tres y tres no es el grupo", ha subrayado en alusión a la portavoz, María Cantos, y Francisco Díaz y Miguel Castro. Por su parte, la cuarta edil, María Orozco, se mantiene fiel a la posición que, según Moreno, han dictado por las direcciones nacional, regional y provincial de Cs. En este sentido, ha aseverado que "Ciudadanos va a mantener el pacto de gobierno con el PSOE que acordó para el mandato y lo hace por estabilidad y porque le ha sentado bien a los jienenses".

Además, ha señalado que "aquellos concejales que han tomado alguna decisión sin autorización del partido, como es el caso, tendrán que responder al régimen disciplinario contemplado en sus estatutos". De este modo, se abrirá un expediente que podría acabar con su expulsión de la formación, puesto que "la infracción es muy grave".

En un breve comunicado, los tres concejales de Cs han argumentado su decisión aludiendo a varios motivos, entre ellos, los indultos a los golpistas presos. Asimismo, apuntan a "la indefinición" del PSOE "frente al agravio tan indigno que el Gobierno de la nación" hizo con Jaén en la concesión a Córdoba del Plan Colce cuando "el propio alcalde dijo públicamente que desde el Ministerio se le había asegurado que era para Jaén".

Otro de los motivos de la ruptura esgrimidos son las declaraciones del alcalde, Julio Millán, en una radio sobre los fondos ITI comprometidos con la ciudad de Jaén cuando "tiene que exigir su cumplimiento al Gobierno central, pero que sí lo hizo con la parte que le correspondía a la Junta de Andalucía".

También aluden a "las continuas injerencias en las competencias de las áreas de los concejales de Cs, impidiendo su normal desarrollo" y, por último, justifican la ruptura por "la decisión del Gobierno de España de conceder los indultos a los políticos presos catalanes por su actuación en el 1 de octubre".

"La ciudad de Jaén no nos perdonaría tener como socio a un partido que utiliza la ley a su antojo, sólo por seguir gobernando, cuando ellos mismos, hace apenas un año, aseguraban que jamás concederían indultos a los políticos golpistas que pusieron en jaque a todo nuestro país", dice el comunicado y añaden que no pueden "ser cómplices ni de los indultos a los golpistas, ni del abandono a Jaén por parte del PSOE".

Los concejales no abandonarán su acta de concejal y aseguran que su intención es pasar a la oposición, al tiempo que han descartado formar parte de una moción de censura a pesar de que desde el PP en el Ayuntamiento de Jaén ya se les ha planteado esta posibilidad.

Una decisión "absurda" y "errónea"

El coordinador de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha tachado de "errónea" y "absurda" la salida de tres de los cuatros concejales de Cs en el Ayuntamiento de Jaén. Marín ha señalado que Cs seguirá gobernando con el PSOE en Jaén a través de la única edil que ha rechazado abandonar el gobierno municipal.

"Nosotros no hemos roto ningún acuerdo", ha dicho Marín y ha indicado que en la remodelación del gobierno local que llevará a cabo el alcalde, Julio Millán, "nuestra compañera y concejala, María Orozco, se mantiene en el gobierno". El vicepresidente de la Junta ha arremetido contra los tres concejales que sí abandonan el gobierno local por "una de las cosas más absurdas que he escuchado en esta legislatura". "Si porque el señor Sánchez aprueba unos indultos nos tenemos que salir de todos los gobiernos donde hay acuerdo con el Partido Socialista, tanto desde Ciudadanos como desde cualquier otra fuerza política, pues evidentemente no habría gobernabilidad en este país", ha dicho el coordinador autonómico de Cs.

"Es una decisión errónea, completamente equivocada, sin ningún tipo de justificación y nosotros hemos actuado de forma inmediata", ha dicho Marín. Ha indicado que desde Cs se dio la instrucción desde Acción Institucional de que "no se respaldaba abandonar el gobierno municipal en Jaén, que hay que seguir dando estabilidad en Jaén, en este caso con el PSOE". El martes por la tarde ya hubo una reunión con el alcalde, Julio Millán, en la que se le explicó la situación y en la que se le manifestó que Cs va "a continuar gobernando en Jaén, en este caso con nuestra compañera María Orozco", actual edil de Hacienda.