Espadazo a la Ley del Suelo de la Junta y al diálogo prometido por Juan Espadas hace unos días

Una de las expectativas generadas por la supuesta nueva fase de diálogo Juan Manuel Moreno-Juan Espadas representada hace sólo unos días es que la conocida como Ley del Suelo iba a ser apoyada por el nuevo PSOE sanchista andaluz, pero a las primeras de cambio, Juan Espadas ha torpedeado la recuperación de un proyecto de ley que el cabreo de Vox por los incumplimientos de los Juanmas dejó en el tintero.

Tras la recuperación de las relaciones Vox-Junta y las exequias funerales de Susana Díaz, Juan Espadas y su nuevo equipo proyectaron la idea de que para que no dependiera de Vox, el PSOE podría apoyar la reforma de la Ley del Suelo y otras medidas de la Junta. Pero a los pocos días se ha visto que el diálogo escenificado era más una treta que una meta.

Susana Díaz, recuerda El Mundo, a pesar de que la Ley del Suelo de la Junta recoge muchas medidas estudiadas por su propio gobierno, aprovechó la rabieta de Vox contra la Junta para que el proyecto fuera retirado votando en contra, con lo que dio al traste con numerosos planes urbanísticos de los ayuntamientos andaluces en los que presencia del PSOE supera el 50 por ciento (458 municipios andaluces de 786 totales están gobernados por el PSOE de forma directa).

La llamada Ley del Suelo es más que una Ley del Suelo porque incluye una serie de medidas que eliminan trámites administrativos que dificultan los proyectos empresariales, algo que nunca ha abundado en Andalucía y muy especialmente, en sus Ayuntamientos bien tocados desde la crisis financiera de 2008 y su repercusión sobre el sector de la construcción y, ahora, además, del turismo.

Pero Espadas ha sacado el espadazo y de un tajo ha cortado las ilusiones de la Junta de Andalucía. De momento no se ha opuesto a las claras a la reforma de la legislación socialista que impulsan PP y Cs pero ha torpedeado la tramitación conduciendo su debate parlamentario a un retraso importante, al borde casi del mes de agosto.

Animados por la promesa de diálogo de Espadas, Moreno y Marín decidieron volver a dinamizar el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Por ello, el gobierno Moreno ha enviado de nuevo al Parlamento andaluz su proyecto de ley. Pero, la primera en la frente, Juan Espadas ordenó su parón rompiendo la unanimidad necesaria en la Mesa del Parlamento para conseguir la reducción de los plazos.

Por eso, aunque la Junta ha tratado de adelantar la tramitación del proyecto a la semana que viene, para que se pudiera producir el anticipo de un nuevo debate de totalidad del proyecto de Ley ni el PSOE de Espadas ni Adelante Andalucía, vieja y nueva, han querido adelantar los plazos los 15 días pedidos.

Juan Espadas puede aducir que todavía no ha terminado de rematar la faena de sustituir a Susana Díaz al frente del PSOE, pero es bien probable que haya sopesado que un apoyo, aún con enmiendas, a la Ley de la Junta puede despejar el camino hacia la convocatoria electoral anticipada a finales de 2021, algo que no quiere por nada del mundo porque no es un candidato consolidado ni tiene el partido completamente dominado.

Por si fuera poco, Espadas no quiere llegar al debate del estado de la Comunidad andaluza de los próximos 7 y 8 de julio hipotecado por acuerdos con el gobierno de la Junta, de modo que el diálogo se ha esfumado al poco de prometerse. La Ley del Suelo no podrá ser aprobada probablemente antes de finales de diciembre de este año, con lo que Espadas cree salvar el peligro de la convocatoria electoral anticipada durante el año en curso, aunque ello signifique condenar muchos proyectos municipales al limbo político.