Juan Marín: "Sin duda la legislatura en Andalucía se va a agotar"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado en Es La Mañana de Federico que la legislatura se va a agotar en Andalucía "sin ninguna duda", desmintiendo así los rumores sobre un hipotético adelanto electoral. Asimismo, Marín ha descartado en esRadio que en Andalucía pudiera formarse un ‘tripartito’ de derechas ya que "Ciudadanos no entraría a formar parte de un Gobierno con el PP y Vox".

Sin embargo, ante la necesidad de llegar a acuerdos, especialmente para sacar adelante unos nuevos presupuestos, el vicepresidente de la Junta ha abierto la puerta a llegar a acuerdos con Vox, "a pesar de que somos proyectos antagónicos en muchos aspectos". Por otro lado, Marín ha vuelto a insistir en la polémica advertencia que hizo ayer a Vox con respecto a entrar en el Gobierno andaluz: "Vox no estará, al igual que no apoyamos que estuviera Podemos con el PSOE".

Además, el líder de Cs no ha querido condenar el nombramiento de Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta "porque no es un problema para Andalucía" aunque ha aclarado que no comparte esa manera de actuar en política. Ha señalado que desde Ciudadanos tampoco escucharon a otras formaciones como Vox hablar de su esfuerzo en Cataluña "con todo lo que hemos tenido que sufrir allí y lo que hemos pagado por ello".

Destapan una superestructura paralela

El vicepresidente de la Junta ha explicado que las auditorías de la Junta han certificado la existencia de una administración paralela creada por el PSOE, totalmente ineficiente y que "nunca debió existir". No obstante, a pesar de la gravedad del asunto, medios como TVE ni siquiera se han hecho eco de la noticia: "Es algo que yo no puedo entender", ha puntualizo Marín.

Precisamente para combatir esa falta de visibilidad, el líder de Cs ha confirmado que todas estas informaciones se harán públicas en el Portal de Transparencia de Andalucía "para que todos los andaluces puedan ver lo que se ha hecho con su dinero". Ha revelado que gracias a estas auditorías se ha constatado que "se cobraron sobresueldos por encima incluso del mercado" o que "se crearon entidades que nunca tuvieron ninguna actividad" a pesar de formar parte de esta administración paralela impulsada por el PSOE andaluz.

Los siguientes pasos, según ha explicado el propio Juan Marín, serán "hacer los despidos de personal que hagan falta" o las contrataciones, en el caso de aquellas entidades que sí realizan una actividad importantes pero que no están correctamente financiadas. Además, ha aportado un dato que "refleja la gravedad" y es que en 2018 "tan solo el 3% de las ofertas de empleo se hicieron a través del Servicio Público de Empleo" de Andalucía.

Una Conferencia sin expectativas

La Conferencia de Presidentes que se celebrará hoy en Salamanca no llega con grandes expectativas. La sumisión de Sánchez con Urkullu y Aragonès ha tensado aún más al resto de presidentes autonómicos: "A los que sí cumplimos y respetamos todas las decisiones nos siguen castigando", ha denunciado Marín. Sin embargo, a pesar de esta situación, el presidente andaluz, Moreno Bonilla, "acudirá por cortesía institucional" pero ha destacado que "no esperamos nada" de esta Conferencia de Presidentes.

En este contexto, el vicepresidente de la Junta ha querido colocarse del lado de Díaz Ayuso en las críticas a la forma de actuar de Pedro Sánchez con respecto a la convocatoria de estas conferencias: "Yo comparto las palabras de la señora Ayuso", ha comentado. No obstante, antes de finalizar la entrevista, Juan Marín ha enviado un recado a su excompañero de partido, ahora en las filas del PP, Fran Hervías: "Les saldrá rana".