Vox insiste en su presión a Moreno: "En Andalucía se está incumpliendo el pacto de investidura"

Patricia Rueda, diputada nacional de Vox por la provincia de Málaga, ha asegurado en Es La Mañana de Federico que el gobierno de Moreno Bonilla "está incumpliendo el pacto de investidura" firmado con Vox. Un pacto que, para la formación de Santiago Abascal, no puede tolerar que "se copien políticas socialistas" para restringir libertades y derechos fundamentales, para aceptar la ideología de género, para tramitar una ley de bienestar animal que ataca a la caza y también para gestionar la política migratoria. "¿Qué estabilidad puede aportar el Partido Socialista? Son los que están trayendo la miseria a España", ha afirmado la diputada de Vox en referencia a un hipotético apoyo de Juan Espadas para sacar adelante determinadas políticas en Andalucía.

No obstante, Patricia Rueda ha aclarado en esRadio que "la lucha no es contra el Partido Popular, sino contra sus políticas ineficaces". Ha señalado que, mientras Vox siempre actúa con responsabilidad y trabaja a pie de calle, determinadas políticas golpean de manera injustificada a trabajadores y comerciantes, y "eso no es una buena gestión". La diputada de Vox ha manifestado que las restricciones que han sufrido los comerciantes, "teniendo que cerrar incluso a las seis de la tarde hace unos meses" les ha traído la ruina a muchos de ellos.

Los ataques del PP

Desde el Partido Popular siguen tomando distancias con Vox y sostienen que la situación entre ambos partidos es tensa debido a la actitud de los de Santiago Abascal. Patricia Rueda ha explicado que le sorprenden estas declaraciones cuando "ellos incumplen el pacto de investidura en Andalucía, permiten con su abstención que Santiago Abascal sea nombrado persona non grata en Ceuta o no apoyan la justificada moción de censura contra Pedro Sánchez". Además, ha recordado que "Pablo Casado atacó injustamente a Santiago Abascal con ataques personales cuando nuestro presidente se ha jugado la vida en el País Vasco".

Por el contrario, la diputada de Vox por Málaga ha puesto en valor la oposición de Vox a todas las políticas contrarias al interés y el bien común de los españoles "tanto en los tribunales como en la calle". Por ello, ha destacado que "Vox sentó en el banquillo a los golpistas del procés y fuimos los primeros en denunciar que el primer Estado de Alarma era inconstitucional. Se reían de nosotros y ahora el TC nos ha dado la razón". Asimismo, Patricia Rueda ha confirmado que se ha admitido a trámite la querella de VOX contra Tezanos por utilizar el CIS en beneficio del PSOE "con el dinero de todos los españoles".

Oposición responsable

Para Vox su oposición está siendo "responsable" y, además, "estamos cambiando las cosas desde dentro". La diputada de Vox ha asegurado gracias a ellos en Andalucía "hemos logrado una bajada histórica de impuestos, hemos logrado aprobar un decreto para agilizar los trámites de la dependencia y también hemos avanzado contra el lenguaje inclusivo, que realmente es exclusivo, en los libros de texto de Andalucía".

Por último, Patricia Rueda no ha querido cerrar la puerta a otra moción de censura contra Pedro Sánchez y su Gobierno, a quien ha tañado de "traidor" por gobernar con el apoyo de unos socios "comunistas, golpistas y filoetarras". Por ello, ha defendido que la moción de censura, aunque no salió adelante, estuvo totalmente justificada: "No podemos olvidar a las más de cien mil víctimas que han muerto a causa de este virus de origen chino o que estamos encabezando en Europa el desempleo juvenil, el femenino…", ha concluido.