Casi 11.000 andaluces trabajarán en la vendimia en Francia

La época de recolección de la uva para iniciar el proceso de elaboración del vino ha comenzado en gran parte de Europa. La vendimia es una de las actividades económicas que más trabajo genera en algunas zonas rurales. Miles de españoles cruzan la frontera para acudir a trabajar en países como Francia donde se estima que esta temporada serán cerca de 15.000.

La mayor parte de estos trabajadores acudirá desde Andalucía. Según han informado a Europa Press desde UGT FICA el 75% de los españoles que trabajará en la vendimia francesa son andaluces, con 10.900 empleados. De esos que se desplazarán desde Andalucía al país galo para la recolección de la uva, siendo los gaditanos y los jiennenses los jornaleros mayoritarios (unos 3.000 de cada provincia).

De los 10.900 trabajadores, un 42% son mujeres y un 58% hombres, un dato que continúa la tendencia "equilibrada" de los últimos años. De ellos, las provincias desde las que partirán más jornaleros son Cádiz y Jaén, seguidas de Granada (con unos 2.700 aproximadamente).

Los primeros andaluces tienen previsto salir a finales de esta semana y a principios de la que viene y empezarán a laborar en el sur de Francia, en concreto, en Perpiñán y en la provenzana Aviñón. Posteriormente, los trabajadores se irán desplazando a otras ciudades.

En cuanto a los 3.600 españoles que no proceden de Andalucía, unos mil son valencianos, unos 650 son murcianos y alrededor de 450 saldrán de Castilla-La Mancha. Las autoridades sanitarias recomiendan a estos jornaleros que lleven el certificado Covid digital de la Unión Europea (UE), en vigor desde el pasado 1 de julio en todo el territorio nacional. Además, el Gobierno francés ha trasladado una serie de recomendaciones para trabajar en el campo y en las bodegas.

Desde UGT-FICA recomiendan a los jornaleros que no se desplacen sin contrato en origen y que cuenten con una previsión de alojamiento porque "los empresarios franceses no tienen obligación de facilitarlo". El sindicado ha sugerido a los empleados que intenten no desplazarse a través de empresas de trabajo temporal (ETT) porque "cotizan en España y perderían su derecho a cotizar en Francia para la futura prestación de jubilación". Igualmente, la formación sindical ha pedido que se haga caso omiso de las ofertas con condiciones económicas muy beneficiosas pero que exigen una cantidad previa de pago por ser "fraudulentas".

UGT-FICA ha señalado que en la campaña pasada de la vendimia no hubo ninguna incidencia, pero sí ha recordado un "problema" con contagiados de Covid-19 en la campaña de la fruta en Francia. "Vivían en barracones y mezclaron positivos con negativos de coronavirus", ha lamentado.

No obstante, el sindicato ha señalado que dará apoyo a los trabajadores tanto en la salida, como en el viaje y la estancia en Francia y va a desplazar, un año más, un equipo de personas que van a visitar a los temporeros en los lugares de destino. Además, contarán también con la colaboración de los sindicatos franceses para resolver las incidencias que pudieran producirse.

En Jerez también comienza la vendimia

En tierras andaluzas también ha comenzado la recolección de la uva. El pasado 2 de agosto dio comienzo la vendimia del Marco de Jerez en algunos pagos del interior y César Saldaña, director del Consejo Regulador del Vino y Brandy de Jerez, ha detallado que "viene muy bien, muy sana y con mucha calidad".

En declaraciones a Europa Press, Saldaña ha informado que "el nivel de madurez todavía es bastante desigual", y ha añadido que "solamente hay todavía seis lagares funcionando de los 32 que se esperan", pero ha mostrado su satisfecho porque "se ha tenido una primavera muy suave".

En este sentido, ha matizado que "ha sido seca pero ha habido muchas rociadas nocturnas, con lo cual la planta está hidratada", al tiempo que ha afirmado que "había agua en el subsuelo porque llovió bastante en otoño e invierno".

En cuanto a la cantidad, Saldaña ha vaticinado que "se prevé una vendimia, quizás, superior a la del año pasado, pero no mucho mayor". "El año pasado apenas se llegó a 8.000 kilos por hectárea y este año, aunque es un poco pronto y depende de varios factores, se calcula que serán unos 8.200 kilos por hectárea con un máximo de 8.500", recogiéndose al final de la vendimia "unos 50 millones de kilos".