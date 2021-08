El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha informado en Es La Mañana de Federico que actualmente "hay cuarenta y cuatro mujeres embarazadas, no vacunadas, ingresadas por Covid-19 en los centros hospitalarios andaluces, y de ellas, siete están en la UCI". Aguirre ha confirmado que dentro de este grupo poblacional, con las mujeres embarazadas que sí están vacunadas, "no está habiendo repercusión hospitalaria"; sin embargo, la desinformación que hubo en un principio con la vacunación de este colectivo ha provocado que todavía haya mujeres embarazadas que no han sido vacunadas. "Ahí está el problema", ha asegurado.

Además, el consejero ha querido desmentir en esRadio que la inmunidad de rebaño se vaya a alcanzar con el 70% de población general vacunada: "No podemos generar una falsa sensación de tranquilidad, con la cepa actual, la delta, se necesita el 85 o 90% de la población vacunada", a diferencia del 70% que era suficiente con la cepa británica. En este contexto, hay que destacar que la cepa delta ya supone el 93% de los contagios registrados en Andalucía.

La quinta ola, en descenso

La quinta ola ya está remitiendo en todo el país, también en Andalucía. El propio consejero de Sanidad lo ha confirmado: "Esta quinta ola está ya en retroceso y desde hace tres o cuatro días también estamos bajando la presión hospitalaria". Asimismo, ha explicado que, aunque esta quinta ola no ha supuesto problemas a nivel clínico, sí ha tenido una mayor propagación porque esta se ha dado en "jóvenes, sin vacunar y con mucha movilidad". De hecho, ha sido la franja de entre 12 y 29 años la que "ha disparado la incidencia", por lo que el objetivo del Gobierno andaluz es vacunar al máximo de jóvenes antes del inicio del curso escolar.

A pesar de que esta quinta ola apenas ha generado tensión a nivel hospitalario, las residencias han vuelto a registrar positivos en la mayoría de CCAA. Andalucía no es una excepción: "Tenemos 73 residencias con algún positivo pero no nos preocupan las residencias por el volumen de positivos, el 93,4% de los centros está libre de Covid-19", ha explicado Aguirre. No obstante, la Junta ha decidido tomar medidas para "evitar la reinfección de los residentes, porque la vacuna no te previene de ello, sino que evita que desarrolles una enfermedad grave". Además, ha señalado que un estudio realizado en Cataluña y en Madrid ha demostrado que "el 90% de los residentes en geriátricos todavía mantiene niveles altos de anticuerpos", por lo que no sería tan urgente inocularles la tercera dosis.

Necesitan más vacunas

El incumplimiento del objetivo que marcó Pedro Sánchez para alcanzar la inmunidad de rebaño se debe a la falta de vacunas que sufren semana tras semana las CCAA. Jesús Aguirre, consejero andaluz, ha asegurado que "sus cálculos no eran correctos o la captación de vacunas para las CCAA no ha sido la adecuada" en referencia al objetivo fracasado del presidente del Gobierno. Puestas las vacunas que reciben, Andalucía ya tiene vacunado al 65% de la población diana con pauta completa y a un 75% con al menos una dosis. "Ayer pusimos unas cien mil dosis", ha explicado antes de volver a exigir al Gobierno que se acelere la llegada de vacunas para continuar con la inmunización de la población.

Por otro lado, Aguirre ha criticado la negativa del Gobierno central a aprobar una Ley de Pandemias "desde hace un año y medio" y que ha provocado un embrollo jurídico porque "cada Tribunal Superior de Justicia decide sobre las restricciones con criterios diferentes", como ha sucedido con la polémica por el certificado Covid para entrar al interior de la hostelería y en el ocio nocturno. Además, con la mirada puesta en la tercera dosis para el mes de septiembre, Andalucía también ha solicitado al Ministerio de Sanidad "mecanismos legales para obligar a los trabajadores de las residencias a que se vacunen". Aún sin respuesta, Aguirre ha anunciado que exigirán dos pruebas PCR a la semana a estos trabajadores. "Es un problema, están generando contagios en las residencias", ha concluido.