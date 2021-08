La ruptura de Vox en Andalucía fuerza al PP a apoyarse en "aliados inesperados"

Las creciente tensión entre PP y Vox hace prever un otoño caliente entre ambos partidos allí donde los votos de la formación de Santiago Abascal son claves para sostener a los gobiernos populares, como es el caso de Andalucía o la Comunidad de Madrid.

La moción de censura contra Pedro Sánchez, la moción de censura en Murcia o lo ocurrido en Ceuta han marcado un punto de inflexión en la relación entre estos dos partidos que no parecen dispuestos a entenderse, a pesar de que todas las quinielas dan por hecho que deberán pactar para desalojar a la izquierda del poder.

El caso andaluz

El 2 de diciembre de 2018 se celebraron en Andalucía las últimas elecciones autonómicas de la comunidad en las que Juanma Moreno se convirtió en presidente de un Gobierno de coalición con Cs gracias al apoyo indispensable de Vox. Desde entonces, la legislatura andaluza ha estado marcada por continuos rumores de un posible adelanto electoral.

Si los tiempos se mantienen, los comicios tendrían que celebrarse a finales del año que viene, en noviembre o diciembre de 2022, según las intenciones del gobierno de Juanma Moreno.

La oposición, desde Vox hasta el PSOE, cree sin embargo que los comicios andaluces acabarán adelantándose y podrían celebrarse a finales de este año ante las constantes presiones de la formación de Santiago Abascal para que se convoquen cuanto antes.

Cabe recordar que, hace unos meses, llegado al ecuador de la legislatura en Andalucía, Vox dio un giro a su política de apoyo al PP y rompió con el gobierno de Juanma Moreno después de que decidiera acoger a varios menas llegados a Ceuta. El partido de Abascal necesitaba entonces marcar perfil propio después de haber estado dos años sosteniendo al gobierno andaluz sin apenas condiciones y decidió cambiar a su portavoz y abrir un proceso para elegir a un nuevo candidato a las próximas elecciones.

La guerra se recrudece

Desde entonces, los de Abascal vienen tensando cada vez más la cuerda para forzar a un adelanto electoral como el de Madrid que, según todas las encuestas, les situaría en disposición de entrar en el gobierno andaluz, siendo de nuevo esta comunidad la primera en la que podrían tocar poder, después de haber sido su puerta de acceso a las instituciones y haberles permitido despegar a nivel nacional.

Tal y como adelantó Libertad Digital, Vox acordó antes del verano no volver a apoyar los presupuestos autonómicos de PP y Cs, a lo que siguió la negativa a aprobar proyectos claves para la legislatura como la Ley del Suelo o la Ley de Bienestar Animal.

Desde el PP de Andalucía tratan de calmar las aguas y este viernes el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, defendía el "trabajo serio y responsable" que Vox está realizando en esa comunidad, y consideraba que la dirección nacional de ese partido debería respetar más la "autonomía" de la formación en esta región, en lugar de mantener un "exceso de tutela". Palabras que no eran bien acogidas desde Vox Andalucia, donde su portavoz, Manuel Gavira, criticaba al PP por ser "una jaula de grillos" y negaba diferencias con la dirección Nacional.

Aunque Vox aprieta pero no ahoga, ya que el PP continúa sacando adelante propuestas en el Parlamento andaluz gracias a "aliados inesperados". Esta semana, por ejemplo, el Gobierno andaluz ha conseguido convalidar el decreto que crea las agencias Trade (Transformación y Desarrollo Económico) y Accua (Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía) sin la formación de Abascal.

Con el no de Vox y también del PSOE, fue Unidas Podemos la formación que facilitó con su abstención la convalidación del decreto ley. Otro de los ejemplos se dio el pasado 21 de julio cuando el Pleno del Parlamento andaluz aprobó con los votos de PSOE y Unidas Podemos, el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Abascal, contra el PP

Unos apoyos que Vox ha aprovechado para criticar en tromba al PP, acusándole de estar más cerca del PSOE que de ellos. "El PP poco a poco va descubriendo su verdadera naturaleza. Está más cerca de la izquierda que de sus propios votantes", ha dicho Abascal en twitter ante los pactos del PP con la izquierda no sólo en Andalucía sino también en Madrid capital para poder sacar adelante el nuevo Madrid Central.

"El PP consigue el apoyo del PSOE en Andalucía para su Ley del Menor, una ley que perpetúa el efecto llamada, dando pagas a los que invaden nuestras fronteras, mientras muchos andaluces no pueden pagar la luz. Sólo queda Vox", escribía en otro mensaje el líder de Vox, evidenciando la importancia que el partido da a esta comunidad.

El pasaporte Covid tumbado por la justicia en Andalucía y Galicia, que Vox amenazó con recurrir si se aprobaba en Madrid, han abierto también una brecha entre PP y Vox, que ya evidenciaban sus diferencias en otros asuntos como la inmigración ilegal o las leyes de género.

Vox se vuelca en Andalucía

El penúltimo choque entre ambos en Andalucía se debe a la decisión de la concejala andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, de Cs, de suspender los espectáculos de bombero torero. Ruiz fue también la edil que se apresuró a defender la acogida de menas en Ceuta, motivo por el cual Vox viene reclamando su dimisión desde entonces.

Los de Abascal han amenazado con llevar a los tribunales al gobierno de Juanma Moreno y portavoces nacionales como Macarena Olona o Patricia Rueda han criticado con dureza a la Junta andaluza por esa decisión, acusando al PP de discriminar a estos trabajadores y vulnerar sus derechos por dejarles sin empleo.

Ambas, junto a diputadas como Rocío de Meer, no han parado de protagonizar actos en Andalucía y declaraciones durante los últimos meses para preparar el terreno de cara a unos posibles comicios.

Debate abierto

Los constantes choques entre ambos mantienen abierto el debate sobre el adelanto electoral en el PP. Mientras desde Andalucía piden calma, desde Madrid no se vería con malos ojos esta iniciativa que pillaría al PSOE con un nuevo líder, Juan Espadas, que todavía está tratando de situarse en la jerarquía socialista andaluza tras el reinado de Susana Díaz.

Y mientras los populares andaluces tienen abierta esta discusión en privado, en público la versión que dan es que "no está en la mente de Moreno ni de nadie adelantar elecciones". Como mucho, fijan la fecha de esta cita con las urnas en junio u octubre de 2022, algo que en el PP ya no sería un "adelanto como tal".

Cs, el más perjudicado

Según las últimas encuestas, Ciudadanos sería la formación más perjudicada de un posible adelanto, pasando de la veintena de escaños (21 en 2018) a los 3 o 4. Por ello, sus dirigentes prefieren ni oír hablar de esta posibilidad.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado en las últimas semanas que si Vox retira su apoyo al Gobierno de PP y Cs "no pasa nada" porque ambas formaciones pueden "seguir gobernando", por lo que volvió a descartar un adelanto electoral: "Nos pueden correr a gorrazos", afirmó en una entrevista en Onda Cero

El número dos del Ejecutivo regional aseguró que no tiene «ninguna duda» de que se va a agotar la legislatura y llegar a finales de 2022, y no descartó una prórroga de los presupuestos actuales en caso de no tener apoyo para sacar adelante los del próximo año.