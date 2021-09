Andalucía afronta la llegada del otoño con más dudas que certezas sobre el posible adelanto electoral en la región por el que Vox lleva meses presionando al gobierno de PP y Cs. El presidente, Juanma Moreno, pidió recientemente a los partidos de la oposición que apoyaran los presupuestos de 2022 mientras seguía apostando por agotar la legislatura.

Las últimas encuestas le daban confianza a Moreno para plantearse un adelanto de las elecciones regionales pese a que no conseguiría mayoría absoluta y dependería de Vox ante el hundimiento de Cs, que apenas conseguiría uno o dos escaños de los veintiuno que tiene actualmente en el Parlamento de Andalucía. Por su parte, el PSOE sigue estancado y el nuevo liderazgo de Juan Espadas no se ha convertido en crecimiento electoral mientras aumentan las dudas sobre la participación de su esposa, Carmen Ibanco, en la trama de la FAFFE. La extrema izquierda sigue dividida y enfrentada por lo que la suma con el PSOE no conseguiría desbancar a Moreno.

Ante este escenario muchos cuestionan a los miembros del gobierno regional andaluz sobre un posible adelanto electoral. El último ha sido el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha dado una fecha para las elecciones.

Marín ha asegurado que "después del verano (de 2022) el presidente (Juanma Moreno) le dé al botón" una vez que, preguntado sobre mayo como fecha posible de las elecciones andaluzas, ha respondido que "mayo es muy mala fecha, es la feria". Hace un mes el propio PP barajó que estas elecciones se adelantasen a junio u octubre de 2022.

El vicepresidente andaluz ha afirmado que "entiendo la expectación que hay" acerca de la fecha de las elecciones andaluzas para preguntarse seguidamente "por qué adelantar elecciones cuando Andalucía es la Comunidad Autónoma que más crece, tiene más autónomos, es la que tiene más empresas, está creando más empleo que la media de España, estamos simplificando normas, estamos bajando impuestos, llegan los fondos Next Generation para que Andalucía siga creciendo y convergiendo con el resto de España" y concluir su razonamiento con otra pregunta "¿ahora le vamos a dar al botón de las elecciones?".

"A Andalucía no le interesan elecciones, le interesa la estabilidad", ha sostenido Juan Marín, quien ha alegado en ese sentido que "el presidente y yo lo tenemos superclaro" y ha apuntado al 27 de noviembre de 2022 como "último domingo hábil" para celebrar las elecciones al Parlamento de Andalucía, hito que ya indicara el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo. Marín ha apuntado que la celebración de las elecciones "no beneficia a quienes quieren invertir", de quienes ha presumido que buscan "estabilidad y seguridad jurídica", por lo que ha concluido que a Andalucía "nos interesa seguir creciendo y recuperarnos de esta crisis".

Crisis de Cs en Andalucía

Juan Marín también se enfrenta a una división más creciente en el seno del partido en Andalucía con dos bandos enfrentados: el del vicepresidente y el de la consejera Rocío Ruiz y el diputado Fran Carrillo, ex portavoz parlamentario. El actual coordinador de Cs en la región recibió a la presidenta del partido, Inés Arrimadas, el pasado domingo en el acto de inicio del curso político 'Cumpliendo con Andalucía'.

Esta corriente llamada Renew Andalucía ha pedido elecciones primarias de Cs y que se apoye a la candidatura de Ruiz y Carrillo. Cuestionado sobre si será el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Marín ha respondido con un "no lo sé" antes de explicar que "me presentaré" sin saber los oponentes que pudiera tener en las elecciones primarias, que ha dado por hecha su celebración por cuanto "lo dicen los estatutos".

"Siempre me he presentado a primarias", ha afirmado el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs, quien ha recordado que en las primarias de Cs en Andalucía se presentaron "en 2015 11 personas y en 2018 éramos 14".

Con la expectativa de que "los afiliados digan quién es la persona idónea", y en caso de no ser el elegido "ayudaré al que lo sea", Marín ha reconocido, sobre las expectativas electorales de su partido, que Ciudadanos "es un proyecto muy difícil porque estar en el centro es muy complicado".