Que Carmen Ibanco, esposa del actual líder del PSOE-A y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, nunca fue una más era conocido porque nunca nadie era contratado en 24 horas. Tampoco era normal que se dirigiera a la FAFFE por correo electrónico cuando en el anuncio de El País que dijo consultar no aparecía tal información. Y tampoco parece normal que alguien recién llegado a la FAFFE, que tenía un puesto medio bajo, apareciera ya como colaboradora en la Revista Empleo, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, no de la FAFFE.

Captura de la revista Empleo.

Su nombre aparece ya en los créditos de la revista en su número de junio de 2007, meses después de haber sido contratada en la FAFFE, una Fundación relacionada pero externa a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía regida entonces por Antonio Fernández, quizá el más imputado de todos los altos cargos andaluces en la maraña del caso ERE. Aparece como colaboradora aunque no hay artículo alguno escrito por ella.

Si a eso se une que hay versiones distintas entre esposo y esposa respecto a cómo se enteró de la oferta de la FAFFE, que ha desvelado Voz Populi, es más que inteligible que Juan Espadas haya comprendido de golpe la gravedad de la situación generada por la comparecencia de Carmen Ibanco en la Comisión de Investigación. Y todo ocurre el mismo día en que Susana Díaz toma tranquilamente posesión de su escaño en el Senado.

La interesada dijo a preguntas de los diputados haber conocido la oferta de la FAFFE por un anuncio publicado en el diario El País pero Juan Espadas explicó la circunstancia aduciendo que había consultado la oferta pública en la página de la bolsa de empleo de la FAFFE, no en El País. Naturalmente, Espadas ha pasado a acusar a la oposición de tratar a su esposa de manera "zafia" y la invita a buscar y preguntar a los responsables de su contratación.

La sorpresa ha venido del PP andaluz que acusa indirectamente a Vox, el único partido que ha pedido la dimisión de Juan Espadas, de practicar una política "carroñera", lo que es asombroso por cuanto la investigación del enchufe de la mujer del líder socialista y de otros enchufes de la FAFFE partió de sus iniciativas.

Elías Bendodo dijo ayer, y recoge Diario Sur, que "hay situaciones que son incómodas y que se tienen que evitar, no hay que llegar a estos extremos de crispación política". Olvidó precisar que la comparecencia de Carmen Ibanco fue solicitada por PP, Ciudadanos y Vox a propuesta de Ciudadanos. Ahora Bendodo dice que "la crispación no da rédito electoral, tirar los trastos al contrario no da rédito electoral, la gente ya ha pasado página de eso".

El contexto letal: el caso fue denunciado

El caso Ibanco fue denunciado en el juzgado por el Sindicato Andaluz de Funcionarios. En aquella denuncia del 16 de mayo de 2018, en el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla, se explica que "los titulares de los órganos directivos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), hoy Agencia de Régimen Especial Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -en la que el personal de dicha Fundación se integró por disposición de la Ley 1/2011-llevaron a cabo la contratación, como trabajadores de dicha Fundación y posterior Agencia, de multitud de personas sin observar procedimiento alguno ni respetar en modo alguno las exigencias legales para su contratación, simplemente por razones de clientelismo político o nepotismo".

Tales contrataciones, sigue la denuncia, "se realizaron atendiendo sólo y exclusivamente a la circunstancia de tener las personas contratadas vínculos familiares o de amistad con personas que ocupan cargos relevantes en la propia entidad contratante o en el partido gobernante –PSOE– o en la Administración de la Junta de Andalucía y disponían de capacidad suficiente para influir en la contratación de tales personas…".

Y añade: "Paralelamente, las personas contratadas, eran asimismo conscientes y sabedoras de la ilicitud de sus contratos por no darse en tales contrataciones los requisitos de publicidad y libre concurrencia, ni efectuarse conforme al exclusivo criterio de mérito y capacidad, exigidos por la Constitución y las leyes".

Listado con algunos de los enchufados en la FAFFE y sus vínculos con el PSOE.

Y luego pasa a mencionar a casi un centenar de personas de las que reseña su nombre y apellidos y su relación concreta con el PSOE o la Junta. La que sigue es la página de la denuncia en la que aparece Carmen Ibanco y se detalla "Esposa de Juan Espadas, ex consejero de Vivienda y alcalde de Sevilla PSOE". En la misma página en la que aparece su nombre, se consignan otros de sucesivos contratados por orden alfabético, con leyendas como "familiar delegado provincial de Empleo en Almería", "Hermano de Mª José Cañete, Coordinadora General de la SGT Empleo", dos "sobrinas de Antonio Rivas, alcalde de Camas PSOE y delegado provincial de Empleo en Sevilla" o "Esposa del secretario general Delegación Prov. de Gobernación Jaén".

En la denuncia se especifican responsables penales de los hechos, entre los que no encuentra la mujer de Juan Espadas, y se especifican los presuntos delitos y las penas que se solicitan. Sí se pedía la declaración de las personas de todas las personas denunciadas. La denuncia fue archivada en 48 horas por el juez Juan Gutiérrez Casillas por no estar debidamente justificado que se hubieran perpetrado delitos.

Sin embargo, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, dictó en marzo de este año un auto en el que solicitaba documentación a la Junta de Andalucía para aclarar qué ocultan los contratos "opacos" y millonarios de la FAFFE y si éstos sirvieron para pagar las nóminas de los trabajadores supuestamente enchufados en la Fundación por su vinculación con el PSOE.