Otro juicio de los ERE se celebrará en 2023, seis años después de llegar a la Audiencia de Sevilla

La decisión de dividir la macrocausa de los ERE fraudulentos de la administración socialista en la Junta de Andalucía en diferentes piezas ha provocado que algunos juicios se celebren con años de retraso. El último que se ha fijado ha sido el que está relacionado con las ayudas que recibió la empresa Sucolor-Surcolor Óptica entre 2006 y 2010 con una cuantía de 2.340.137,38 euros para un ERE de 26 empleados.

El delito por el que se les acusa a los 15 acusados, de los que cinco son ex altos cargos de la Junta socialista, es el de prevaricación en concurso media con otro continuado de malversación de caudales públicos. Esta causa, cuenta Diario de Sevilla, llegará a juicio en julio de 2023, seis años después de aterrizar en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla en la primavera de 2016. Recuerda ABC que "en abril de 2017 la juez Núñez Bolaños envió la causa contra ex altos cargos socialistas de la Junta como el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Márquez o Daniel Rivera.

Advierte el Diario de Sevilla que es tal el "monumental atraso" que tiene la Audiencia de Sevilla debido a las macrocausas que se estima una "avalancha de 170 juicios pendientes que no podrán celebrarse antes de una década".

El juicio contra la pieza de Surcolor es el séptimo que se ha fijado en la audiencia sevillana sobre los ERE fraudulentos de la administración socialista y en alguno de los mismos, como el de las ayudas a la empresa Acyco que se celebró en diciembre de 2020, aún no se ha dictado sentencia.

Al igual que el de Acyco, "el tribunal ha decidido mantener en el banquillo de los acusados a los ex altos cargos que ya fueron excluidos por la Audiencia de Sevilla" por haber sido juzgados en el la sección política con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Entre julio y noviembre de 2023 se celebrarán las 35 sesiones de este juicio cuya vista oral está prevista para los días 10 y 11 de julio.