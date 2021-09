Un diputado del PSOE llamó "bruja" a Ángela Mulas, diputada de Vox en el Parlamento andaluz

El caso es que el diputado socialista e íntimo amigo de Susana Diaz, Carmelo Gómez, considerado el "hombre más inteligente" de la guardia personal de la trianera le gritó a la diputada de Vox en el Parlamento andaluz, Ángela Mulas: "Bruja, ¿dónde te has dejado la escoba?" y no "Bruja, coge la escoba y vete" como se ha publicado.

Lo ha recordado Noticias de Almería en un artículo sobre el repaso político y técnico que el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, le dio a la diputada socialista almeriense, Noemi Cruz, que se defendió aludiendo a su condición femenina. También lo ha recordado OK Diario y lo ha confirmado Libertad Digital hablando con la diputada Ángela Mulas de Vox.

Como muchas veces se ha demostrado, la vara de medir no es la misma cuando se trata de unos partidos u otros. Que se sepa, Carmelo Gómez, que estuvo imputado por recibir una ayuda de forma irregular aunque luego su caso fue sobreseído, nunca fue ni expulsado de la Cámara ni llamado al orden por la presidencia del Parlamento andaluz. Es más, ni siquiera consta su exabrupto en el diario de sesiones de la cámara andaluza.

El hecho ocurrió porque Libertad Digital lo ha confirmado de labios de la propia diputada de Vox, Ángela Mulas, que lo ha referido de este modo: "Acababa de intervenir en la tribuna sobre un tema, creo, de violencia de género y cuando bajaba por los escalones, el señor Gómez, del PSOE me dijo: "Bruja, ¿dónde te has dejado la escoba?". Fue en abril o mayo, no recuerda, de este mismo año.

La diputada andaluza de Vox, Ángela Mulas.

El hecho no trascendió porque la diputada Mulas no dijo nada, ni lo utilizó políticamente y no lo comentó siquiera con sus allegados. Pero ha confirmado a Libertad Digital que además la diputada socialista le ha llamado muchas veces "tóxica, a mí y a mi compañera Ana Gil". Y desde luego, nos han llamado de todo, desde "xenófobos"(que es un delito) a "payasos". Recuérdese que suele tildarse a los simpatizantes de Vox de fascistas y racistas.

Por eso, que la izquierda española haya hecho causa común de escándalo porque el diputado de Vox en el Congreso, José María Sánchez García, calificara a la parlamentaria socialista Laura Berja como "bruja", parece otro caso sorprendente más de una doble vara de medir sin fundamento racional.

En realidad, los primeros en llamar bruja a las personas de otros partidos, según la agencia Europa Press, fueron diputados de Izquierda Unida. De hecho, el diputado de IU en la Asamblea de Madrid Antero Ruiz comparó al conocido personaje infantil de la década de los 80 la Bruja Avería y su lema Viva el mal, viva el capital con la gestión del Gobierno del PP en el Canal de Isabel II y su propuesta de capitalización. Fue el 7 de junio de 2012.

En 2013, el parlamentario granadino Miguel Castellano lamentó que, en lugar de traer a Granada un AVE que constituye una oportunidad para la provincia, pretenda contentarnos con "un tren del terror". A su juicio, el PP "no tuvo otro objetivo" desde que llegó al Gobierno central que dejar a Granada sin AVE: "A Granada llegará una lanzadera, el tren de la bruja o un avecillo, pero no un AVE, con doble vía, electrificada, de ancho internacional, y con las características de la Alta Velocidad". Otra vez, cosa de brujas.

En Toledo, en 2019, la diputada nacional del PP Carmen Riolobos denunció que el diputado regional del PSOE Fernando Mora la había llamado "bruja Avería". Textualmente: "Me ha llamado 'Bruja Avería', lo que es un comentario machista y despreciativo", ha indicado, abundando en que también su adversario político la ha llamado "mentirosa", un "insulto muy grave".