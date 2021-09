El PP recuerda a Espadas que fue "elegido candidato a la alcaldía por Viera, el mayor condenado por los ERE"

El paseo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Tomares y futuro candidato a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, por el centro de la capital andaluza ha cosechado críticas por parte del alcalde de la ciudad y líder socialista andaluz, Juan Espadas.

El secretario general del PSOE-A ha asegurado en una rueda de prensa que tiene como "máxima intentar no entrar en la vida interna de los partidos y mucho menos en la agenda que entiendo que es lúdico festiva de salir a tomar unas cañas en la plaza de El Salvador".

Juanma Moreno y José Luis Sanz en el centro de Sevilla.

"No voy a entrar en ese tipo de cuestiones, que pueden quedar más o menos simpáticas, pero en política hay que ser más serios", ha añadido Espadas, quien ha indicado que en su partido, en cambio, los candidatos se deciden "en una sede, con una asamblea e incluso en un congreso". Los candidatos, según ha recalcado, se decidirán "en los órganos del partido, no en las plazas públicas ni en los bares", ha remarcado el alcalde de Sevilla.

Ha insistido en que no va a "entrar en la dinámica de otros partidos" y ha apuntando que con este asunto del candidato del PP a la alcaldía parece que llevamos tiempo asistiendo a una especie de culebrón que no se sabe si sí o si no".

El PP le recuerda su cercanía a los ERE

Como respuesta a las palabras del líder socialista andaluz el vicesecretario general del PP Andaluz, Toni Martín, ha contado que Espadas "formaba parte de los gobiernos que se gastaban el dinero en clubes de alterne y cocaína" y que "colocaban a centenares de enchufados como amiguetes, simpatizantes o esposas, como bien sabe Espadas, en fundaciones por el procedimiento digital. Es decir, enchufándolos a dedo".

Martín ha recordado que el actual líder del PSOE-A fue designado candidato socialista a la alcaldía por el exdirigente José Antonio Viera, "el mayor condenado por la corrupción de los ERE". También ha apuntado que el Partido Popular "puede presentar con mucho orgullo la foto de todos los presidentes que ha tenido en Andalucía", mientas que los socialistas tienen "a dos de ellos condenados por corrupción, inhabilitados y uno de ellos incluso, con condena de cárcel".

"Espadas se está convirtiendo en un pisacharcos profesional y vuelve a demostrar que el PSOE de Espadas Cejas es el mismo de siempre. Si quiere le podemos recordar quienes fueron sus padrinos para la alcaldía de Sevilla. Ser candidato con el apoyo de Juanma Moreno sí es un orgullo", ha dicho.

Por su parte, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha defendido que "el futuro" de la capital andaluza es el actual alcalde de Tomares, "José Luis Sanz", quien será el candidato del PP a la Alcaldía hispalense porque "así lo quieren" los presidentes del PP andaluz y nacional, Juanma Moreno y Pablo Casado, respectivamente, extremo que a su entender ha dejado "molesto y nervioso" al líder del PSOE andaluz y primer edil de la ciudad, el socialista Juan Espadas.

El todavía alcalde de Tomares y futuro candidato a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha respondido a la valoración de Juan Espadas y ha subrayado que se siente "muy respaldado" por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, así como de los presidentes nacional y provincial de la formación, Pablo Casado y Virginia Pérez.