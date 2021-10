Santiago Abascal acusa a Moreno Bonilla de "querer traicionar a los votantes" abriéndose a negociar con el PSOE

La posibilidad de un acuerdo entre el PP y el PSOE ha puesto en guardia al líder de Vox. Un día después de que Juan Moreno Bonilla se haya reunido con el socialista Juan Espadas y éste haya apuntado la posibilidad de un "acuerdo histórico" PP-PSOE incluso "más allá" de los Presupuestos para 2022, Santiago Abascal acusa a los de Moreno Bonilla de "querer traicionar la voluntad de los votantes" al negociar el Presupuesto de 2022 con el PSOE.

Aviso que Abascal ha lanzado en la red social twitter donde ha escrito: "En 2018 Vox fue fundamental para echar a la mafia socialista de San Telmo. Tres años después, un PP empeñado en imitar las políticas de la izquierda quiere traicionar la voluntad de los votantes. Andalucía necesita una alternativa, no un simple recambio".

Insisten en que se convoquen elecciones

Por ello, y en línea con Abascal, el portavoz parlamentario de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, destaca en una entrevista concedida a Europa Press la necesidad de que en Andalucía se celebren elecciones anticipadas. Comicios que generen cambios, dice Espinosa de los Monteros, y determinen el peso de su formación en Andalucía donde denuncian no estar "satisfechos" tras apoyar al actual Gobierno de Moreno Bonilla que no cumple lo pactado. De ahí que no vayan a aprobar las cuentas públicas andaluzas para el próximo año y apuesten por poner de nuevo las urnas a disposición de los andaluces.

Sobre el resultado de los comicios augura Iván Espinosa de los Monteros que su formación llegará en Andalucía a "cotas que todavía hoy no imaginamos" sin haber designado aún al candidato que liderará sus listas.

El portavoz parlamentario de Vox huye de las quinielas de nombres o las especulaciones que sitúan a Macarena Olona como una posible candidata. Dice Espinosa de los Montero: "no hemos descartado todavía ningún nombre, no hemos promocionado tampoco ningún otro nombre. Cuando haya elecciones convocadas tomaremos esa decisión, pero el nombre que más fuerza tiene es el de Vox". Y añade: "en función de donde nos pongan los andaluces es posible que estemos en el gobierno, es posible que estemos liderando, es posible que estemos en coalición o es posible que lo estemos apoyando desde fuera o que nos apoyen a nosotros desde fuera".

En cualquier caso señala el dirigente de Vox que "cuánto mayor sea el peso de Vox en ese gobierno pues más probable es que esos cambios se implementen sin complejos y yendo a la raíz de los problemas".

Duras críticas a Ciudadanos

Una entrevista en la que Espinosa de los Monteros ha arremetido claramente contra Cs, formación a la que responsabiliza de gran parte del incumplimiento de los acuerdos de apoyo a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Asegura que "no existe el futuro de Ciudadanos ni en Andalucía ni en España, no existen ni en presente como para existir en futuro" porque defiende que no queda ningún vestigio de un partido que llegó a ser la tercera fuerza en España.

Por eso, ha reiterado que "lo sensato, una vez que casi se han cumplido casi tres años de legislatura, ya no serían ni elecciones anticipadas, es convocar elecciones cuanto antes para devolver la palabra a los andaluces que creo que conocen un poco mejor a Vox, a este PP y que podrían tomar una decisión que redundaría en beneficio del conjunto de Andalucía".